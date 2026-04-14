Зеленський підписав закон про скасування комуналки для пошкодженого житла

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото: МикВісті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює нарахування комунальних послуг і облік збитків у разі пошкодження або знищення нерухомості.

«Укрінформ» із посиланням на картку документа на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає звільнення власників житла від сплати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням. Це правило діятиме на період відновлення будівлі.

Реклама

Також документ визначає порядок нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло зазнало руйнувань через бойові дії, теракти чи диверсії, спричинені збройною агресією Росії.

Власники пошкодженого або знищеного житла звільняються від оплати окремих комунальних послуг на час, коли об’єкт фактично непридатний для проживання.

Окрім цього, закон встановлює механізм обліку збитків, завданих нерухомості, а також регулює взаємодію між органами влади, управителями будинків і постачальниками послуг для фіксації пошкоджень та припинення нарахувань.

Відповідні норми діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершення.

Раніше повідомлялось, що мешканці будинків на Заводській, 3/1 та Заводській, 3/2 щонайменше півроку не можуть отримати компенсацію збитків за пошкоджене житло. Для цього у будинку спочатку потрібно відновити місця загального користування, які були пошкоджені під час обстрілів.