Суд зобов’язав матір повернути військовому майже ₴3,9 млн виплат, які вона отримала під час його полону

Дмитро Панчук. Фото: Суспільне

На Рівненщині суд зобов’язав жінку повернути своєму синові-військовослужбовцю майже 3,9 мільйона гривень, які вона отримувала під час його перебування в російському полоні.

Як пише «Суспільне», позов задовольнили частково — остаточну суму скоригували після перевірки фактичних виплат, здійснених військовою частиною, оскільки у попередніх розрахунках були неточності.

До суду звернувся військовий Дмитро Панчук. За його словами, мати відмовилася повертати отримані кошти, а також виписала його з будинку.

Перше судове засідання відбулося 20 березня. Тоді сторона відповідачки повідомила про намір укласти мирову угоду. Однак військовий не погодився на запропоновані умови, які передбачали щомісячні виплати близько п'ять тисяч гривень та поновлення його реєстрації за місцем проживання.

— Зі мною ніхто напряму не говорив, через адвоката вийшли і сказали свої умови, так би мовити, мирової. Буде платити п'ять тисяч гривень плюс-мінус щомісяця і назад мене запише у будинок. Це ніяк не впливає на ситуацію, ніяких вибачень я досі не почув, нічого такого, — розповів Дмитро Панчук.

Рівненський районний суд постановив стягнути з матері військового майже 3,9 мільйона гривень. Суд уточнив, що рішення ухвалене з урахуванням реальної суми грошового забезпечення, виплаченого військовою частиною.

Крім того, з відповідачки стягнуть судові витрати у розмірі 14,7 тисячі гривень, оскільки позов було подано через систему електронного суду.

Адвокат військового зазначив, що рішення відповідає очікуванням сторони позивача та може стати прецедентом для захисту прав інших військовослужбовців у подібних справах.

— Рішення суду є таким, яке ми очікували. Тобто наші вимоги задоволені повністю. Єдине, що там є певна незрозуміла ситуація з розрахунком. Коли ми отримаємо повний текст судового рішення, подивимось, хто помилився з розрахунком. Можливо, це рішення комусь ще принесе користь, і хтось скористається ним для того, щоб захистити свої права у якихось таких самих судових справах, — розповів адвокат Василь Харчук.

Водночас адвокатка матері повідомила, що сторона захисту розглядає можливість подання апеляційної скарги, оскільки жінка й надалі наполягає на врегулюванні конфлікту шляхом мирової угоди.

