На Миколаївщині командира підозрюють у незаконному нарахуванні майже ₴2 млн бойових доплат

На Миколаївщині командира підозрюють у незаконному нарахуванні майже 2 мільйонів бойових доплат. Фото: ДБРНа Миколаївщині командира підозрюють у незаконному нарахуванні майже 2 мільйонів бойових доплат. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Миколаївській області у незаконному нарахуванні майже 2 мільйонів гривень бойових доплат.

За інформацією бюро, у 2024–2025 роках, перебуваючи на посаді начальника штабу — заступника командира військової частини, чоловік організував схему нарахування своїм підлеглим доплат за нібито виконання бойових завдань на Херсонському напрямку. Водночас, за даними слідства, ці військовослужбовці насправді ці завдання не виконували.

За словами правоохоронців, після отримання коштів частину виплат підлеглі повертали командиру. Загальна сума збитків, завданих державі, становила майже 2 мільйонів гривень.

Посадовця відсторонили та повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці підозрюють військовослужбовця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вимаганні 7 тисяч доларів США в чоловіка за «допомогу» в ухиленні від мобілізації.

