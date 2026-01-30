У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєві правоохоронці підозрюють військовослужбовця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вимаганні 7 тисяч доларів США в чоловіка за «допомогу» в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, 45-річний чоловік пообіцяв військовозобов’язаному за грошову винагороду «повпливати» на працівників ВЛК та районного ТЦК і СП. Він гарантував, що зніме громадянина з розшуку та допоможе з оформленням документів про обмежену придатність до військової служби.

Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання другої частини хабаря сумою в 500 доларів. Окрім цього у чоловіка вилучили мобільний телефон, гроші та банківську картку. Також, під час обшуків за місцем проживання та роботи працівника ТЦК правоохоронці вилучили ноутбук, блокнот із записами та документацію, яка може мати доказове значення у справі.

Слідчі повідомили військовослужбовцю про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у ДБР розслідують справу відносно ТЦК на Миколаївщині, де знімали з обліку за 10 тисяч доларів. У свою чергу в Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки запевнили, що контролюють внесення облікових даних до інформаційно-комунікаційної системи «Оберіг».