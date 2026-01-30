 У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тисяч

  • пʼятниця

    30 січня, 2026

  • 3.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.7° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації

У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєві правоохоронці підозрюють військовослужбовця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вимаганні 7 тисяч доларів США в чоловіка за «допомогу» в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, 45-річний чоловік пообіцяв військовозобов’язаному за грошову винагороду «повпливати» на працівників ВЛК та районного ТЦК і СП. Він гарантував, що зніме громадянина з розшуку та допоможе з оформленням документів про обмежену придатність до військової служби.

У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації. Фото: поліція Миколаївщини

Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання другої частини хабаря сумою в 500 доларів. Окрім цього у чоловіка вилучили мобільний телефон, гроші та банківську картку. Також, під час обшуків за місцем проживання та роботи працівника ТЦК правоохоронці вилучили ноутбук, блокнот із записами та документацію, яка може мати доказове значення у справі.

У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації. Фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації. Фото: поліція Миколаївщини

Слідчі повідомили військовослужбовцю про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у ДБР розслідують справу відносно ТЦК на Миколаївщині, де знімали з обліку за 10 тисяч доларів. У свою чергу в Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки запевнили, що контролюють внесення облікових даних до інформаційно-комунікаційної системи «Оберіг».

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення в місті простору пам’яті про полонених
У Миколаєві через негоду вночі на дороги вийдуть 8 машин спецтехніки, — «ЕЛУ Автодоріг»
Сенкевич закликав ОСББ та бізнес розчистити й посипати доріжки поруч з собою через можливу негоду
Реклама
Читайте також:
новини
На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

Світлана Іванченко
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
новини
Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві на нереалізовані проєкти громадського бюджету 2021 року потрібно близько ₴16 млн

Аліна Квітко
новини
Прокуратурі відмовили у відстороненні мера Баштанки — він повернувся на посаду

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Сенкевич закликав ОСББ та бізнес розчистити й посипати доріжки поруч з собою через можливу негоду
У Миколаєві через негоду вночі на дороги вийдуть 8 машин спецтехніки, — «ЕЛУ Автодоріг»
У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення в місті простору пам’яті про полонених

«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

У Снігурівці 109 будинкам з електроопаленням не вимикатимуть світло під час погодинних графіків, —  Кім

1 година тому

Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині: попередні графіки

Ірина Олехнович

Головне сьогодні