ДБР розслідують справу відносно ТЦК на Миколаївщині: знімали з обліку за $10 тисяч

У ДБР розслідують схему зняття військовозобов’язаних з обліку у ТЦК Миколаївщини за $10 тисяч. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про викриття схеми незаконного зняття чоловіків з військового обліку в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області.

За даними ДБР, за близько 10 тисяч доларів співробітник РТЦК та СП вносив незаконні зміни до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», визнаючи чоловіків непридатними до служби за станом здоров’я без підтверджуючих це медичних документів.

Зазначається, що правоохоронці вже встановили частину осіб, яких ймовірно незаконно виключили з обліку. Внесені щодо них дані про нібито непридатність скасували, і ці чоловіки знову підлягають призову на загальних підставах.

Співробітнику ж територіального центру комплектування повідомили про підозру за частиною 1 статті 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах особою, яка має до них доступ. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли б бути причетними до організації та реалізації схеми, а також громадян, які скористалися незаконною «послугою».

Нагадаємо, раніше працівника Корабельного районного ТЦК у Миколаєві запідозрили у побитті військовозобов’язаного. У Державному бюро розслідувань повідомили про щонайменше 30 скарг громадян щодо можливих неправомірних дій співробітників цього РТЦК.