 ДБР розкрили схему зняття з обліку у ТЦК Миколаївщини за $10 тис.

  • четвер

    22 січня, 2026

  • -1.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -1.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ДБР розслідують справу відносно ТЦК на Миколаївщині: знімали з обліку за $10 тисяч

У ДБР розслідують схему зняття військовозобов’язаних з обліку у ТЦК Миколаївщини за $10 тисяч. Фото: ДБРУ ДБР розслідують схему зняття військовозобов’язаних з обліку у ТЦК Миколаївщини за $10 тисяч. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про викриття схеми незаконного зняття чоловіків з військового обліку в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області.

За даними ДБР, за близько 10 тисяч доларів співробітник РТЦК та СП вносив незаконні зміни до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», визнаючи чоловіків непридатними до служби за станом здоров’я без підтверджуючих це медичних документів.

Зазначається, що правоохоронці вже встановили частину осіб, яких ймовірно незаконно виключили з обліку. Внесені щодо них дані про нібито непридатність скасували, і ці чоловіки знову підлягають призову на загальних підставах.

Співробітнику ж територіального центру комплектування повідомили про підозру за частиною 1 статті 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах особою, яка має до них доступ. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли б бути причетними до організації та реалізації схеми, а також громадян, які скористалися незаконною «послугою».

Нагадаємо, раніше працівника Корабельного районного ТЦК у Миколаєві запідозрили у побитті військовозобов’язаного. У Державному бюро розслідувань повідомили про щонайменше 30 скарг громадян щодо можливих неправомірних дій співробітників цього РТЦК.

Останні новини про: Миколаївщина

Молодь Миколаївщини очолила всеукраїнський рейтинг зі спортивного туризму
Без світла до 19 годин: якими будуть графіки відключень у четвер, 22 січня
За рік до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили понад ₴235 млн податку на нерухомість
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївські депутати хочуть звернутися до влади через заплановане посилення податків для підприємців

Альона Коханчук
новини
Ще одному керівнику КП у Миколаєві вручили підозру: закупив світлофори, а їх немає

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

За рік до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили понад ₴235 млн податку на нерухомість
Без світла до 19 годин: якими будуть графіки відключень у четвер, 22 січня
Молодь Миколаївщини очолила всеукраїнський рейтинг зі спортивного туризму

Ракетний удар по підприємству і атаки FPV-дронами на Миколаївщині: пошкоджені будинки та магазин

«Нічого не можемо вдіяти», — Кім про ситуацію зі світлом на Миколаївщині