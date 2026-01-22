 У Миколаївському ТЦК прокоментували підозру військовослужбовцю районного відділу

«Вживаються заходи контролю»: у Миколаївському ТЦК прокоментували підозру військовослужбовцю районного відділу

Слідчі дії в справі несанкціонованих змін реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Фото: ДБРСлідчі дії в справі несанкціонованих змін реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Фото: ДБР

У Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки запевняють, що контролюють внесення облікових даних до інформаційно-комунікаційної системи «Оберіг».

Про це заявила пресслужба установи на тлі розслідування Державного бюро розслідувань про ймовірної схеми незаконного зняття чоловіків з військового обліку.

Як зазначили в ТЦК, у червні 2025 року за рішенням керівника обласного центру провели перевірку законності виключення військовозобов’язаних з обліку районними ТЦК у період з 2022 по 2025 роки. За результатами перевірки виявили випадки відсутності необхідних медичних документів для ухвалення відповідних рішень, а також ознаки можливого незаконного виключення з військового обліку за станом здоров’я. Про ці факти повідомили правоохоронні органи.

На підставі переданих матеріалів працівники ДБР оголосили підозру одному з військовослужбовців Вознесенського районного ТЦК та СП. Йому інкримінують несанкціоноване втручання в автоматизовані системи особою, яка має до них доступ.

У ТЦК наголосили, що засуджують будь-які протиправні дії та дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.

«Миколаївський обласний ТЦК та СП рішуче засуджує будь-які протиправні діяння та послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції», — зазначили у відомстві.

Раніше в ДБР повідомляли, що підозрюваний вносив несанкціоновані зміни до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», без медичних підтверджень визнаючи чоловіків непридатними до служби. За даними слідства, вартість такої «послуги» сягала близько десяти тисяч доларів.

