«Вживаються заходи контролю»: у Миколаївському ТЦК прокоментували підозру військовослужбовцю районного відділу

Слідчі дії в справі несанкціонованих змін реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Фото: ДБР

У Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки запевняють, що контролюють внесення облікових даних до інформаційно-комунікаційної системи «Оберіг».

Про це заявила пресслужба установи на тлі розслідування Державного бюро розслідувань про ймовірної схеми незаконного зняття чоловіків з військового обліку.

Як зазначили в ТЦК, у червні 2025 року за рішенням керівника обласного центру провели перевірку законності виключення військовозобов’язаних з обліку районними ТЦК у період з 2022 по 2025 роки. За результатами перевірки виявили випадки відсутності необхідних медичних документів для ухвалення відповідних рішень, а також ознаки можливого незаконного виключення з військового обліку за станом здоров’я. Про ці факти повідомили правоохоронні органи.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

На підставі переданих матеріалів працівники ДБР оголосили підозру одному з військовослужбовців Вознесенського районного ТЦК та СП. Йому інкримінують несанкціоноване втручання в автоматизовані системи особою, яка має до них доступ.

У ТЦК наголосили, що засуджують будь-які протиправні дії та дотримуються принципу нульової толерантності до корупції.

«Миколаївський обласний ТЦК та СП рішуче засуджує будь-які протиправні діяння та послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції», — зазначили у відомстві.

Раніше в ДБР повідомляли, що підозрюваний вносив несанкціоновані зміни до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», без медичних підтверджень визнаючи чоловіків непридатними до служби. За даними слідства, вартість такої «послуги» сягала близько десяти тисяч доларів.