В Україні почали виплачувати по 1500 грн вразливим категоріям

В Україні розпочали виплати одноразової допомоги у розмірі 1 500 гривень для пенсіонерів і людей, які отримують соціальну допомогу.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, Пенсійний фонд України уже провів перші нарахування для 540 тисяч людей, які отримують пенсії через Укрпошта.

Очікується, що до кінця квітня допомогу отримають близько 13 мільйонів українців.

Виплату зможуть отримати:

пенсіонери,

люди з інвалідністю,

малозабезпечені родини,

переселенці,

сім’ї з дітьми, які вже отримують державну допомогу.

У міністерстві зазначають, що додатково звертатися нікуди не потрібно — гроші нарахують автоматично через банк або «Укрпошту».

Зазначимо, що з 7 квітня українцям почали зараховувати «Національний кешбек» за лютий.

Нагадаємо, з 20 березня в Україні почала діяти програма часткової компенсаціївитрат на пальне. Держава повертає до 15% вартості, але є низка умов для отримання коштів.

Уряд ухвалив це рішення 18 березня. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, програма дозволить економити від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального.

Раніше Володимир Зеленський анонсував, що у квітні пенсіонери та інші вразливі групи населення зможуть отримати по 1,5 тисячі гривень у межах нової державної підтримки.