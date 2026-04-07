В Україні почали виплачувати «Нацкешбек» за лютий

З 7 квітня українцям почали зараховувати «Національний кешбек» за лютий.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Зазначається, що кошти отримають понад 4,46 мільйона учасників програми. Частині користувачів разом із лютневою виплатою нарахують і кешбек за січень, який раніше затримали через додаткову перевірку з банками.

У міністерстві пишуть, що за лютий кешбек нараховували за фіксованою ставкою 10%. Із 1 березня програма працює за оновленою — диференційованою — моделлю.

Також у межах програми діє кешбек на пальне. До неї вже приєдналися майже 190 мереж АЗС — як великі, так і локальні. За даними Мінекономіки, цією можливістю вже скористалися понад 1,3 мільйона українців.

Нагадаємо, з 20 березня в Україні почала діяти програма часткової компенсації витрат на пальне. Держава повертає до 15% вартості, але є низка умов для отримання коштів.

Уряд ухвалив це рішення 18 березня. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, програма дозволить економити від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального.

Раніше Володимир Зеленський анонсував, що у квітні пенсіонери та інші вразливі групи населення зможуть отримати по 1,5 тисячі гривень у межах нової державної підтримки.