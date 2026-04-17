 В середньому пенсіонери Миколаївщині отримують майже ₴7 тисяч

  • пʼятниця

    17 квітня, 2026

  • 14.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Середня пенсія на Миколаївщині майже ₴7 тисяч: скільки отримують пенсіонери в регіонах

На Миколаївщині пенсіонери в середньому отримують 6903 гривні. В Одеській області виплати становлять майже сім тисяч гривень, а на Херсонщині — трошки більше 6,1 тисячі гривень.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Середня пенсія в Україні, станом на 1 квітня 2026 року. Інфографіка: Опендатабот

Слід зазначити, що після щорічної індексації середня пенсія в Україні зросла до понад 7,2 тисячі гривень, що на 14% більше, ніж рік тому.

Найвищі виплати отримують мешканці Києва — понад 9,8 тисячі гривень, тоді як найнижчі пенсії зафіксовані на Тернопільщині — приблизно 5,6 тисячі гривень. Лише у восьми регіонах країни середня пенсія відповідає або перевищує загальноукраїнський показник.

Найбільше зростання середніх пенсій за рік відбулося у Рівненській (+22%) та Житомирській (+20%) областях.

Які пенсії отримують українці, станом на 1 квітня 2026 року. Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що 3,66 мільйона пенсіонерів отримують від п'яти до десяти тисяч гривень. Середня виплата в цій категорії становить майже 6,7 тисячі гривень. Кількість пенсіонерів із виплатами понад 10 тисяч гривень також зросла — нині їх 1,86 мільйона, або 19% від загальної кількості.

Водночас майже кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень на місяць, хоча частка таких виплат за рік скоротилася з 36% до 28%.

Близько 2,8 мільйона українців продовжують працювати після виходу на пенсію. Їхня середня виплата вища — близько 7,9 тисячі гривень щомісяця.

Загалом в Україні нараховується понад десять мільйонів пенсіонерів. За перші три місяці 2026 року їхня кількість зменшилася на 116 тисяч, а за чотири роки повномасштабної війни — приблизно на 740 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Миколаївській області пенсіонери 2025 році отримували в середньому 6241 гривню — це на 303 гривні менше, ніж загальноукраїнський показник.

новини
Сєнкевич: Міськрада «найближчим часом» звернеться до Світового банку, щоб перезапустити закупівлі з відновлення будинків у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Водоканал Миколаєва віддав ремонт колектора за ₴56 мільйонів фірмі-фігуранту кримінальної справи

Альона Коханчук
новини
За час війни у Миколаєві пошкоджено майже 40 будинків, які є пам'ятками архітектури

Даріна Мельничук
новини
Вагітні мусять проходити по дорозі: миколаївці просять відновити пішохідну зону біля недобудови у центрі

Юлія Лук’яненко
новини
Квартира в Іспанії, ₴3,4 млн зарплати та кредит: що у декларації керівника миколаївської «Зорі» Цимбала

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

