Середня пенсія на Миколаївщині майже ₴7 тисяч: скільки отримують пенсіонери в регіонах

На Миколаївщині пенсіонери в середньому отримують 6903 гривні. В Одеській області виплати становлять майже сім тисяч гривень, а на Херсонщині — трошки більше 6,1 тисячі гривень.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Середня пенсія в Україні, станом на 1 квітня 2026 року. Інфографіка: Опендатабот

Слід зазначити, що після щорічної індексації середня пенсія в Україні зросла до понад 7,2 тисячі гривень, що на 14% більше, ніж рік тому.

Найвищі виплати отримують мешканці Києва — понад 9,8 тисячі гривень, тоді як найнижчі пенсії зафіксовані на Тернопільщині — приблизно 5,6 тисячі гривень. Лише у восьми регіонах країни середня пенсія відповідає або перевищує загальноукраїнський показник.

Найбільше зростання середніх пенсій за рік відбулося у Рівненській (+22%) та Житомирській (+20%) областях.

Які пенсії отримують українці, станом на 1 квітня 2026 року. Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що 3,66 мільйона пенсіонерів отримують від п'яти до десяти тисяч гривень. Середня виплата в цій категорії становить майже 6,7 тисячі гривень. Кількість пенсіонерів із виплатами понад 10 тисяч гривень також зросла — нині їх 1,86 мільйона, або 19% від загальної кількості.

Водночас майже кожен четвертий пенсіонер отримує близько 3,5 тисячі гривень на місяць, хоча частка таких виплат за рік скоротилася з 36% до 28%.

Близько 2,8 мільйона українців продовжують працювати після виходу на пенсію. Їхня середня виплата вища — близько 7,9 тисячі гривень щомісяця.

Загалом в Україні нараховується понад десять мільйонів пенсіонерів. За перші три місяці 2026 року їхня кількість зменшилася на 116 тисяч, а за чотири роки повномасштабної війни — приблизно на 740 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Миколаївській області пенсіонери 2025 році отримували в середньому 6241 гривню — це на 303 гривні менше, ніж загальноукраїнський показник.