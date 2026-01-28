 Середня пенсія в Україні ₴6,5 тисячі: які виплати отримують пенсіонери на півдні

  середа

    28 січня, 2026

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • Похмуро

Пенсії на Миколаївщині нижчі за середні: скільки отримують пенсіонери та хто живе на мінімум

На півдні України пенсії залишаються нижчими, ніж у середньому по країні. Так, у Миколаївській області пенсіонери минулого року отримували в середньому 6241 гривню — це на 303 гривні менше, ніж загальноукраїнський показник. В Одеській області середня пенсія становила 6317 гривень, а на Херсонщині — лише 5541 гривню.

Загалом по Україні станом на 1 січня 2026 року середня пенсія склала 6544 гривні. За рік виплати зросли на 13%, свідчить аналітики Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Рівень середньої пенсії по Україні, станом на 1 січня 2026 року. Інфографіка: ОпендатаботРівень середньої пенсії по Україні, станом на 1 січня 2026 року. Інфографіка: Опендатабот

Найвищі середні пенсії традиційно зафіксовані у Києві — майже дев'ять тисяч гривень, найнижчі — на Тернопільщині, трохи більше п'ять тисяч гривень. Найбільше зростання виплат за рік відбулося у Рівненській (+24%) та Волинській (+20%) областях.

Водночас розмір виплат значно відрізняється залежно від категорії пенсіонерів. Понад 35% людей пенсійного віку отримують близько 3250 гривень на місяць. За рік частка таких пенсіонерів скоротилася з 44%.

Ще 20% пенсіонерів отримують у середньому 4,5 тисячі гривень, а 30% — близько 6860 гривень. Водночас 15% пенсіонерів (понад 1,5 мільйони) мають виплати понад десять тисяч гривень, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тисяч гривень.

За даними Пенсійного фонду, 63 тисяч пенсіонерів отримують виплати нижчі за прожитковий мінімум, ще 261 тисяч живуть саме на рівні мінімуму — 2361 гривня.

Які пенсії отримують українські пенсіонери. Інфографіка: ОпендатаботЯкі пенсії отримують українські пенсіонери. Інфографіка: Опендатабот

Слід зазначити, що в Україні налічується понад десять мільйонів пенсіонерів. Більшість із них — 73% або 7,4 мільйона — отримують пенсію за віком. Пенсію по інвалідності мають 15%, через втрату годувальника — 7%, а 5% отримують виплати за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів становлять менш як 1%.

Найбільше пенсіонерів проживає у Дніпропетровській області — 867 тисяч, далі йдуть Київ, Харківська та Львівська області. Найменше — у Херсонській та Чернівецькій областях.

Згідно даних Пенсійного фонду, маже 83% пенсіонерів отримують виплати через банки, найчастіше через ПриватБанк та Ощадбанк. Понад 17% отримують кошти через «Укрпошту». При цьому пенсія не є єдиним джерелом доходу для багатьох: кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких громадян налічується 2,8 мільйони, а їх середня пенсія становить 7160 гривень.

Чисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених виплат станом на 1 січня 2026 року. Інфографіка: Пенсійний фондЧисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених виплат станом на 1 січня 2026 року. Інфографіка: Пенсійний фонд
Чисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених виплат станом на 1 січня 2026 року. Інфографіка: Пенсійний фондЧисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених виплат станом на 1 січня 2026 року. Інфографіка: Пенсійний фонд

Нагадаємо, що на Миколаївщині у квітні 2025 року пенсіонери в середньому отримували 6083 гривні.

