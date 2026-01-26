Пенсій нижче ₴6 тисяч не буде, — міністр соцполітики

Міністр соцполітики України Денис Улютін. Фото: Міністерство соціальної політики

Міністерство соціальної політики анонсувало масштабну реформу пенсійної системи, метою якої є забезпечення більш справедливих і стабільних виплат для громадян.

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, ключова ідея реформи полягає в тому, щоб розмір пенсії напряму залежав від внесків до солідарної системи: чим довше людина працювала та сплачувала внески, тим вищими будуть виплати. Зокрема, пенсія вчителя зі стажем 40 років може зрости в півтора–два рази.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також передбачається поступове переведення спеціальних пенсій у формат професійних пільг, щоб надмірні виплати не фінансувалися із солідарної системи. Водночас базова соціальна виплата для осіб, які не мають достатнього страхового стажу, у 2026 році становитиме 2 595 гривень.

Накопичувальна пенсійна система, за словами міністра, залишатиметься добровільною, оскільки обов’язкові накопичувальні фонди в багатьох країнах показали низьку ефективність.

Реформу розробляють спільно з Міністерством фінансів, а також за участі Світового банку та Міжнародного валютного фонду. За словами Улютіна, це має забезпечити фінансову стабільність системи та уникнути додаткового навантаження на державний бюджет.

Нагадаємо, що у бюджетних запитах розпорядників коштів Миколаївської міської ради на 2026 рік закладено підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.