 Мінсоцполітики готує пенсійну реформу: як зміняться виплати українцям

    Миколаїв

Клуб

Пенсій нижче ₴6 тисяч не буде, — міністр соцполітики

Міністр соцполітики України Денис Улютін. Фото: Міністерство соціальної політикиМіністр соцполітики України Денис Улютін. Фото: Міністерство соціальної політики

Міністерство соціальної політики анонсувало масштабну реформу пенсійної системи, метою якої є забезпечення більш справедливих і стабільних виплат для громадян.

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, ключова ідея реформи полягає в тому, щоб розмір пенсії напряму залежав від внесків до солідарної системи: чим довше людина працювала та сплачувала внески, тим вищими будуть виплати. Зокрема, пенсія вчителя зі стажем 40 років може зрости в півтора–два рази.

Також передбачається поступове переведення спеціальних пенсій у формат професійних пільг, щоб надмірні виплати не фінансувалися із солідарної системи. Водночас базова соціальна виплата для осіб, які не мають достатнього страхового стажу, у 2026 році становитиме 2 595 гривень.

Накопичувальна пенсійна система, за словами міністра, залишатиметься добровільною, оскільки обов’язкові накопичувальні фонди в багатьох країнах показали низьку ефективність.

Реформу розробляють спільно з Міністерством фінансів, а також за участі Світового банку та Міжнародного валютного фонду. За словами Улютіна, це має забезпечити фінансову стабільність системи та уникнути додаткового навантаження на державний бюджет.

Нагадаємо, що у бюджетних запитах розпорядників коштів Миколаївської міської ради на 2026 рік закладено підвищення середньої розрахункової заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.

