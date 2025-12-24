Мінімальна зарплата в мерії Миколаєва збільшиться на 66,7% до 25 тис на руки, — проєкт бюджету

Міська рада Маколаєва, архів: «МикВісті»

У проєкті бюджету Миколаєва на 2026 рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати для працівників органів місцевого самоврядування до 25 тисяч гривень «на руки», що на 66,7% більше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 15 тисяч гривень.

Про це йшлося під час обговорення бюджету під час засідання комісії з питань гласності, законності та депутатської етики, повідомляють МикВісті.

Депутатка міської ради Тетяна Домбровська поцікавилася чисельністю працівників департаменту фінансів та рівнем оплати праці.

Директорка департаменту фінансів міської ради Віра Святелик пояснила, що розрахунок зарплат у проєкті бюджету здійснювався за єдиним принципом для всіх органів місцевого самоврядування:

За її словами, заробітна плата на 2026 рік розраховувалася виходячи з 25 тисяч гривень «на руки» для кожного працівника. Це єдина позиція для всіх органів місцевого самоврядування. Далі ця сума множилась на кількість штатних одиниць у кожного головного розпорядника коштів — так і формувався фонд оплати праці.

Віра Святелик додала, що у 2025 році базовий показник становив 15 тисяч гривень «на руки». Зокрема, у департаменті фінансів наразі передбачено 49 штатних одиниць.

На суттєве зростання видатків звернув увагу депутат Сергій Кантор, наголосивши, що підвищення зарплат є значним для всіх управлінь міськради.

«Я аналізував ці дані, то приріст заробітної плати по всім управлінням він значний. Я розумію Віру Євгенівну, якщо є якась задекларована країною цифра для робітників місцевих рад і це є константа. 15 тисяч у 2025 та 25 тисяч у 2026 році воно ріже вуха. Коли дибишся відносні показники – це серйозні цифри. Це по всім управлінням. Ми повинні розуміти за рахунок яких доходів, тому що це дуже великі кошти», — сказав Сергій Кантор.

Водночас Віра Святелик пояснила, що підвищення оплати праці в органах місцевого самоврядування пов’язане з реформою державної служби, де тепер платять 2,5 мінімальної зарплати. Тому, за її словами, робітники міської ради почали масово звільнятися.

«У цьому році прийшли реформа заробітної плати державних службовців і тепер мінімальний посадовий оклад на державній служба — це 2,5 мінімальної заробітної платні. Тобто мінімальний оклад на державній службі 20 тисяч. Потім іде надбавка за ранг, надбавка за вислугу років, премія. І таким чином заробітна плата да державній службі в цьому році вдвічі більша ніж в органах місцевого самоврядування. Що призвело до дуже великого відтоку людей, звільнених буде багато. Люди шукають собі кращу роботу на кращу заробітну платню і в нас великі втрати в тому числі і у департаменті фінансів», — зазначила Віра Святелик.

Окремо директорка департаменту фінансів уточнила, що 25 тисяч гривень «на руки» — це сума після сплати податків. Фактичні витрати бюджету на одного працівника будуть більшими.

«Коли я кажу 25 тисяч на руки на одну людину, то вони це отримують з урахуванням податків. Якщо з податками, то я порахувала — це буде 32 тисячі 844 гривень. Заробітна плата буде на 24% більше, бо 24% складаються подки по кожному працівнику органів місцевого самоврядування, який перераховується у державу та місцевий бюджет. Ще раз нагадую, що в органах місцевого самоврядування окрім щомісячної заробітної плати, яку вони отримують кожного місяці є ще середньомісячні обов’язкові виплати — допомога на оздоровлення, яка надається працівнику органів місцевого самоврядування разом з відпусткою, і матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Тому фонд заробітної плати потрібно поділити на 14», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що управління освіти Миколаєва запропонувало встановити муніципальні надбавки педагогам дошкільних закладів: 5 тисяч 200 гривень для тих, хто працює очно або у змішаному форматі, та 2 тисячі 600 гривень — для тих, хто працює дистанційно.

Також нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв, що департаменти, управління та комунальні підприємства прозвітують депутатам міської ради перед ухваленням бюджета на 2026 рік.

Нагадаємо, три тижні тому у Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, про що нам повідомили джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів тоді доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг. Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

«МикВісті» проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.