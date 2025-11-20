Ще одна депутатська комісія не підтримала нову структуру виконавчих органів Миколаївської міськради

Миколаївська міська рада. Архівне фото: «МикВісті»

Оновлена структура виконавчих органів Миколаївської міськради не отримала підтримки депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соцзахисту.

Про це стало відомо під час засідання комісії у вівторок, 18 листопада, повідомляють «МикВісті».

Під час розгляду питання член комісії Олександр Мєдвєдєв поцікавився, як змінилась чисельність виконавчих органів. На що керуючий справами виконкому Андрій Волков відповів, що чисельність не змінилась.

«Відповідно до рішення міської ради загальна чисельність виконавчих органів Миколаївської міської ради затверджується рішенням міської ради про бюджет Миколаївської громади. Тому чисельність буде вирішуватись депутатським корпусом при голосуванні рішення про бюджет. Цим рішенням ми не маємо повноваження змінювати загальну чисельність», — прокоментував Андрій Волков.

Олександр Мєдвєдєв зазначив, що за таку структуру голосувати не буде, адже ніяких змін вона не несе в собі.

«Я говорив, що потрібно по кожному підрозділу наших виконавчих органів дати конкретну чисельність. Тоді буде ефект від цієї структури», — вважає член комісії.

Після цього Олександр Мєдвєдєв попросив, щоб йому пояснили зміни, які торкнуться сфери ЖКГ, адже, на його погляд, нова структура перетворить її на «недієздатну».

«Структура — це не просто назва, а дієвий орган нашого міста. Тому я б хотів, щоб профільний зам відповів на це питання. Тому що проголосована структура спірна. Я чув, що і голос Домбровської (депутатка Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська, — прим.) не був врахований так, як вона голосувала. Показує, що там були якісь махінації. Тому хотів би послухати профільного зама по ЖКГ», — зазначив член комісії.

Проте на засіданні не були присутні профільні заступники міського голови. Тому члени комісії попросили на наступне засідання підготувати порівняльну таблицю щодо змін в структурі.

Під час голосування за перенесення питання та отримання додаткової інформації членам комісії не вистачило голосів. Після цього голова комісії Ганна Норд винесла на голосування проєкт рішення вцілому, але він теж не набрав необхідної кількості голосів.

«Таким чином наша комісія не підтримала структуру. В мене ще раз пропозиція вийти Андрію Волкову у вівторок з додатковою інформацією і ще раз озвучити. Скоріш за все депутати не розуміють, що ви мали на увазі», — прокоментувала Ганна Норд.

Нагадаємо, що 14 листопада члени постійної комісії Миколаївської міської ради з земельних питань також не підтримали нову структуру.

Зазначимо, що наприкінці серпня Миколаївська міська рада затвердила оновлену структуру виконавчих органів мерії, яка, зокрема, передбачає ліквідацію антикорупційного департаменту як самостійної структурної одиниці та його приєднання до виконкому. Тоді під час сесії проти такого рішення виступив депутат міськради Андрій Єрмолаєв, який очолював цей департамент.

У вересні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції рекомендувало меру Миколаєва Олександру Сєнкевичу створити у міській раді окремий, самостійний та функціонально незалежний антикорупційний підрозділ. У листі НАЗК наголошується, що такі підрозділи мають працювати автономно й відповідати за запобігання та виявлення корупції.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.