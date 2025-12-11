Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Голосування з другої спроби: Миколаївська міськрада погодила зміни до бюджету-2025. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради ухвалили зміни до бюджету міста на 2025 рік, погодивши перерозподіл видатків та врахувавши нові державні трансферти.

Відповідне рішення було прийнято 11 грудня на засіданні сесії міськради, пишуть «МикВісті».

Під час розгляду питання директорка департаменту фінансів Віра Святелик повідомила, що дохідна частина бюджету на 2025 рік передбачена на рівні 6,6 мільярда гривень, видатки — 7,4 мільярда гривень. У міжсесійний період місто отримало низку трансфертів з державного бюджету:

135 мільйонів гривень — дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих і постраждалих територіях;

61,2 мільйона гривень — субвенція на харчування школярів;

40 мільйонів гривень — субвенція на доплати педагогам;

8 мільйонів гривень — субвенція на будівництво та реконструкцію житла для тимчасового проживання.

За результатами внесених змін найбільше додаткових коштів спрямовують до департаменту ЖКГ — 225,8 мільйона гривень, включно з державною дотацією. Найбільша сума з них — 53 мільйони гривень, які витрачають на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств.

«МикВісті» раніше зверталися до департаменту ЖКГ із запитом про деталізацію цих видатків, однак відповіді не отримали.

У межах перерозподілу пропонуються також такі коригування:

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

– у виконавчому комітеті забирають 2,9 мільйона гривень з напряму землеустрою (департамент архітектури та містобудування);

– для департаменту ЖКГ збільшують видатки:



• на забезпечення діяльності організацій, що надають ЖКП — +5 мільйонів гривень;

• на благоустрій — +36 мільйонів гривень;

• на очищення води — +14 мільйонів гривень (загалом на напрям у 2025 році — 63 мільйони гривень);

• на утримання та розвиток доріг — +10 мільйонів гривень, разом 123 мільйони гривень у бюджеті зі змінами.

Під час сесії директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний озвучив розподіл коштів між комунальними підприємствами:

Міськсвітло — 2 мільйони 300 гривень ;

; КП «Центр захисту тварин» — 2 мільйони 571 гривня ;

; КП «ДЕЗ «Пілот» — 2 мільйони 275 гривень ;

; Окремо на усунення наслідків після обстрілів КП «ДЕЗ «Пілот» — 600 тисяч гривень ;

; Ще на програму по доступній воді КП «ДЕЗ «Пілот» — 3 мільйони 193 тисячі гривень ;

; Миколаївська ритуальна служба — 4 мільйони 420 тисяч гривень ;

; Найбільшу суму отримають КП «Миколаївські парки» — 15 мільйонів 805 тисяч гривень ;

отримають КП «Миколаївські парки» — ; КСМЕП — 4 мільйони 586 тисяч гривень ;

; КП «ЕЛУ Автодоріг» 6 мільйонів 236 тисяч гривень .

. Окремо на поводження з відходами КП «ЕЛУ Автодоріг» — 905 тисяч гривень.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що в межах перерозподілу місто змушене було зібрати «всі можливі кошти» з капітальних програм та районних адміністрацій, аби закрити захищені статті.

— В цьому проєкті рішення щодо перерозподілу бюджету ми згребли всі кошти з капітального будівництва, з адміністрації районів з усіх позгрібали кошти аби закрити питання захищених статей, – сказав мер Миколаєва.

Крім того, під час дискусії депутат Сергій Кантор поцікавився, коли депутати зможуть побачити проєкт бюджету на 2026 рік.

Олександр Сєнкевич відповів, що підготовка ускладнюється новими правилами щодо публічних інвестицій, і запевнив, що на наступному тижні доручить головним розпорядникам та КП сформувати перелік видатків і захищених статей. Після цього документ направлять на розгляд планово-бюджетної комісії.

— В наступному році ми плануємо не ризикувати, якщо будуть виділені субвенції, то ми перерозподілимо кошти. Гроші ми продовжуємо просити, навіть вимагати. Я думаю, що ми будемо пропонувати розгляд бюджету 2026 року 29 або 30 грудня, – сказав мер Миколаєва.

Під час першого голосування проєкт рішення не набрав підтримки: «за» — 27 депутатів із 36.

Депутат Андрій Єрмолаєв запропонував повернути питання до порядку денного та проголосувати повторно — із правкою, що додаткові призначення мають спрямовуватися лише на оплату праці, нарахування, надбавки вчителям і комунальні платежі.

Голова ОВА, депутат міськради Віталій Кім у відповідь заявив, що частина депутатів утримується для просування власних політичних інтересів, і закликав «офіційно говорити про тих, хто займається саботажем».

Після обговорення питання знову винесли на голосування, без правки депутата Андрія Єрмолаєва. «За» — 33 депутати, «утримались» — 7, всього 40. Рішення ухвалено.

Читайте матеріал «МикВісті» «Миколаїв коригує бюджет за 3 тижні до кінця року: ₴7 млн на зарплати, ₴53 млн комунальним підприємствам».