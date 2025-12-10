«Півтора місяця — нереально», — профільна комісія Миколаєва погодила перерозподіл бюджету й поскаржилися на пізні субвенції

Бюджетна комісія погодила перерозподіл коштів Миколаєва на 2025 рік. Фото: МикВісті

Планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила перерозподіл міського бюджету на 2025 рік. Основна частина стосується затвердження державних субвенцій та дотацій, що надійшли місту в міжсесійний період, а також закриття захищених статей — зарплат та комунальних платежів.

Про це пишуть «МикВісті».

Директорка департаменту фінансів Віра Святелик пояснила, що доходи міського бюджету на 2025 рік закладено на рівні 6,6 мільярда гривень, видатки — 7,4 мільярда гривень.

У міжсесійний період місто отримало такі трансферти:

135 мільйонів гривень — дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих і постраждалих територіях;





61,2 мільйона гривень — субвенція на харчування школярів;





40 мільйонів гривень — субвенція на доплати педагогам;





8 мільйонів гривень — субвенція на будівництво та реконструкцію житла для тимчасового проживання.

За словами Віри Святелик, субвенції, які місто не встигне освоїти в передостанній робочий день грудня, повернуться до держбюджету. Дотації ж залишаються в бюджеті громади й переходять на наступний рік.

Перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов повідомив, що місто не встигне освоїти 8 мільйонів гривень обласної субвенції, призначеної на будівництво й ремонт житла для тимчасового проживання. Ця субвенція надійшла до бюджету у середині листопада.

— Чесно кажучи, сподівань, що вони можуть бути освоєні до 31 грудня, фактично немає. Але субвенція надійшла, тому вона має бути доведена до бюджету, — сказав Ігор Набатов.

Депутат Дмитро Січко поцікавився, чи є шанс отримати ці кошти знову в наступному році.

Віра Святелик відповіла, що субвенція зайшла через обласний бюджет, і необхідно буде додатково спілкуватися з обласним фіндепартаментом.

— Нагадаю, що це сталося в середині листопада. А середина листопада — це фактично кінець бюджетного року. Я просто не зовсім розумію логіку: за півтора місяця ми фізично не можемо повноцінно освоїти ці кошти, це нереально. Добре, що їх не переказали 31 грудня, — зазначив Дмитро Січко.

За словами Ігоря Набатова, під час перемовин із Міністерством соцполітики всі розпорядники по країні наголошували, що такі субвенції необхідно надсилати раніше, адже їхнє освоєння у грудні — практично неможливе. Він уточнив, що про надходження коштів стало відомо лише за тиждень до їхнього фактичного появлення у бюджеті, хоча спершу йшлося про те, що це будуть перехідні асигнування.

— Звісно, ми наприкінці року відзвітуємо й віддячимо, і сподіваємося, що наступного року нам також виділять фінансування, тому що це функціональне призначення дійсно важливе,– додав Ігор Набатов.

Голова бюджетної комісії Федір Панченко нагадав, що основна мета цього перерозподілу — закрити нестачу коштів на виплату заробітних плат та оплату комунальних послуг до кінця року. Він також поцікавився, чи відповідає дійсності інформація «МикВісті» про те, що на зарплати передбачено лише 7 мільйонів гривень. Директорка фіндепартаменту відповіла, що це не так, оскільки кошти на зарплати також передбачили до комунальних установ, а не лише для посадовців підрозділів міськради, але їх «побачити неможливо».

— Не відповідає. Виключно на оплату праці, без нарахувань, виділяється 48 мільйонів 425 тисяч гривень на всі бюджетні установи, де прописані зарплати. Зарплату комунальних підприємств тут побачити неможливо, адже ми її «вибирали», — відповіла Віра Святелик.

Федір Панченко уточнив, що особисто «повибирав» із бюджету витрати на зарплату та комунальні послуги й загалом отримав близько 140 мільйонів гривень.

— Але загалом комунальні послуги та зарплатний фонд — це приблизно 140 мільйонів гривень. Це те, що в цьому бюджеті передбачено і перераховується. У різних комунальних підприємств і установ це виглядає по-різному: для когось ці кошти покривають майже місяць роботи, а десь у КП уже доводилося перекидати гроші з інших статей, щоб закрити ці потреби. Щодо зарплат і комуналки — усі обов’язкові платежі цього року ми закриваємо. Ніхто не прийде 25 грудня чи 1 січня після Нового року й не скаже: «У мене там 20 мільйонів недоплачені», – додав Федір Панченко.

За інформацією МикВісті 140 мільйонів гривень — це державні субвенції, які не є «знайденими» грошима міста, і які вже мають своє цільове призначення. Реально місто розподіляє лише кошти на комунальні підприємства (близько 40 мільйонів гривень) та близько 7 мільйонів гривень на зарплати саме чиновників, а не освітян, лікарів чи інших працівників бюджетної сфери. За інформацією МикВісті значну частину коштів «на зарплати» отримає КП «Миколаївські парки», які не спланували свій зарплатний фонд підприємства до кінця року та витрат до кошти на придбання техніки та різного обладнання, фактично поставивши міськраду перед фактом про необхідність додатково фінансування. Раніше міськрада уже виділяла десятки мільйонів гривень на поповнення «статутного фонду» підприємства, яке має займатись озелененням міста.

В коментарі МикВісті Віра Святелик пояснила, що точно назвати суму для кожного комунального підприємства вона не може, адже ці дані треба окремо вичитувати:

— По оплаті праці у перерозподілі — 48 мільйонів. Це саме бюджетна частина, — зазначила посадовиця. — Але треба розуміти, що всередині є ще комунальні підприємства. Їхні суми треба вибирати окремо. Мені треба підготуватися і переглянути всі їхні листи, щоб сказати точно, – сказала вона.

Після завершення обговорення голова комісії поставив на голосування рекомендацію щодо винесення проєкту рішення на сесію, яка має відбутися 11 грудня. Рішення підтримали 9 депутатів. Від фракції «Пропозиція» — Федір Панченко, Максим Коваленко, Олександр Береза, Дмитро Січко та Володимир Топчий; від «Слуги Народу» — Раміль Агабеков, Наталя Горбенко та Микола Капацина; від «Європейської Солідарності» — Вікторія Переверзєва.

Нагадаємо, три тижні тому у Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, про що нам повідомили джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів тоді доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг. Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

МикВісті проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.