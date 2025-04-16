Пенсії Миколаївщини: більші, ніж на Херсонщині, але менші, ніж на Одещині

На Миколаївщині станом на квітень пенсіонери в середньому отримують 6083 гривень, що на 258 гривень менше, ніж середня пенсія по Україні.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Для порівняння, пенсіонери в Одеській області отримують трохи більше — 6147 гривень, а в Херсонській — ще менше, 5442 гривень. Усі три області півдня України залишаються в графі низьких пенсійних виплат.

Середня пенсія в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Найвищі пенсії традиційно у столиці — Київ лідирує з показником 8708 гривень. Далі йдуть Донецька з пенсією 7814 гривень та Луганська області 7314 гривень.

Найнижчі пенсії на Тернопільщині — 4931 гривень та у Чернівецькій області — 5100 гривень.

Загалом в Україні на початку квітня нараховувалося понад 10,3 мільйона пенсіонерів, що майже на 177 тисяч менше, ніж рік тому.

Які пенсії отримують українці. Інфографіка: Опендатабот

Щорічна індексація підвищила середню пенсію на 10%, однак з огляду на інфляцію у 14,6% реальна купівельна спроможність виплат знизилась.

Кожен третій пенсіонер в Україні отримує 3340 гривень. В той же час майже 400 тисяч громадян мають виплати менше трьох тисяч гривень, а 1,5 мільйона пенсіонерів отримують понад десять тисяч гривень.

Цікаво, що майже третина всіх пенсіонерів України — працюючі. Їх середній розмір виплат становить 6863 гривень, що навіть перевищує середній рівень по Миколаївській області.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року середній розмір пенсії в Миколаївській області становив майже 5548 гривень, що менше за середній показник по Україні — 5789 гривень.