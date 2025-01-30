На Миколаївщині середня пенсія нижча, ніж в Україні

Наприкінці 2024 року середній розмір пенсії в Миколаївській області становив майже 5548 гривень, що менше за середній показник по Україні — 5789 гривень.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України, пише Опендатабот.

Середня пенсія по Україні наприкінці 2024 року. Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що за рік пенсії по Україні зросли на 7,5%, однак це підвищення фактично нівелювала інфляція. За офіційними даними НБУ, у 2024 році вона сягнула 12%.

Найвищі виплати у пенсіонерів Києва — трохи більше 8 тисяч гривень. Найнижчі пенсії — у Тернопільській області, де середній розмір виплат становить майже 4485 гривень.

Водночас у двох регіонах України наприкінці 2024 року зафіксували значне зниження пенсій. Так, у Рівненській області середній розмір впав на 24% до 5160 гривень. У Житомирській області пенсії зменшилися на 10% до 5339 гривень.

Які пенсії отримували українці наприкінці 2024 року. Інфографіка: Опендатабот

Наразі в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів. З яких, 26% отримують пенсію менше трьох тисяч гривень, а 12% — понад десять тисяч гривень. Крім того, 27% пенсіонерів продовжують працювати, отримуючи в середньому 6302 гривень пенсії.

Раніше повідомлялось, що на 1 жовтня 2024 року середня пенсія у Миколаївській області складала 5516 гривень.