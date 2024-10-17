Середній розмір пенсій на Миколаївщині — ₴5,5 тис.

Середня пенсія в Україні у 2024 році 5851 грн. Фото для ілюстрації з сайту pro-news

За даними пенсійного фонду середня пенсія у Миколаївській області станом на 1 жовтня 2024 року складає 5516,77 тисяч гривень.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Загалом, середня пенсія по Україні сьогодні складає 5 851 гривню. Миколаївщина посідає 11 місце у цьому рейтингу.

Найбільші виплати у пенсіонерів з Києва, а найменші — у західних регіонах. У Києві середня пенсія — 7971 гривень, що на 36% більше, ніж в середньому по країні. Найменші виплати у Тернопільській — 4460 гривень.

Одеська область займає 10 місце за рейтингом середньої пенсії — 5 596 гривень.

Рейтинг областей України за розміром середньої пенсії. Інфорафіка Опендатабот

Також зазначимо, що у 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за 100 доларів. Більш половини з них взагалі отримують 66 доларів або 2760 гривень на місяць. 25,6% або ж 2,64 мільйонів пенсіонерів отримують від 5 000 до 10 000 гривень. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 гривень. 18,6% або 1,92 мільйона пенсіонерів отримують від 4 000 до 5 000 гривень. Лише у 12,7% або 1,31 мільйона українців пенсії більші за 10 000 грн. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 гривень.

Розмір пенсії в Україні. Інфографіка Опендатабот

Нагадаємо, що у 2023 році середня пенсія в Миколаївській області становила 5 тисяч 21 гривню.

Зазначимо, що з 1 березня всі пенсіонери в Україні отримали збільшені виплати. Пенсії зросли на 8%.

Також зазначимо, що в Україні розмір середньої заробітної плати у першому кварталі 2024 року збільшився на 22,5% проти аналогічного періоду минулого року й становить 18 903 гривні.