Історичний будинок, де жив Григорій Сковорода, хочуть врятувати, передавши громаді

Будинок, у якому жив Григорій Сковорода у Великому Бурлуку. Фото: Харківська обласна прокуратура

У селищі Великий Бурлук Харківської області прокуратура ініціювала передачу в комунальну власність будинку, в якому у 1780-х роках проживав український філософ Григорій Сковорода.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, будівля має статус пам’ятки історії місцевого значення, але нині вважається безхазяйною і поступово руйнується.

Раніше суд визнав бездіяльність селищної ради та зобов’язав її оформити право власності. Однак цього не зробили, через що об’єкт не має охоронного статусу.

У прокуратурі наголошують, що передача будівлі громаді дозволить зберегти культурну спадщину та контролювати використання майна.

«Занедбані будівлі можуть ставати осередками антисанітарії, незаконного проживання чи інших правопорушень. Втрачається можливість контролювати та раціонально використовувати цей ресурс на користь громади», – зазначили в прокуратурі.

Заяву розглядатиме Чугуївський міський суд.

«Дім Юріцина»

Раніше «МикВісті» писали, що власник «Дому Юріцина», історичної двоповерхової будівлі в центрі Миколаєва, подав заяву на знесення семи здорових дерев поблизу обʼєкта.

Як відомо, у Миколаєві навесні почались роботи з реставрації історичної будівлі 19 сторіччя — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. Мова про двоповерховий будинок, який знаходиться з адресою вулиця Вадима Благовісного (Нікольська) 40/1, на перетині з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська). Будівля належить приватному власнику — у 2023 році її придбала Ірина Герасименко.

Раніше журналіст «МикВісті» Олег Деренюга звернув увагу на те, що над одним з вікон будівлі збили частину ліпнини. Там, як з’ясувалось, будуть двері.

Крім того, власник пам’ятки архітектури планує добудувати там мансардний поверх.