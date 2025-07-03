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Новий власник історичного Дому Юріцина просить дозвіл на спил 7 дерев біля особняку

Інформаційний плакат на місці будівельних робіт вивісили 17 червня, фото МикВістіІнформаційний плакат на місці будівельних робіт вивісили 17 червня, фото МикВісті

Власник «Дому Юріцина», історичної двоповерхової будівлі в центрі Миколаєва, подав заяву на знесення семи здорових дерев поблизу обʼєкта.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав громадський інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Дмитро Рябченко.

За його словами, забудовник вважає, що дерева заважають будівельним роботам. 

 — Багато хто читав публікації НикВести про реконструкцію історичної будівлі Миколаєва, що почалася з порушеннями, що знаходиться на перетині вулиць Нікольської та Фалєєвської. І ось ще одна погана новина – забудовники подали прохання на знищення семи абсолютно здорових та великих дерев, які знаходяться поблизу цієї будівлі. Заважають вони їм, чи бачите. Вважаю абсолютно неприпустимим знесення цих красивих та густих дерев!, — написав він.

Дмитро Рябченко також опублікував фото цих дерев поблизу історичної будівлі за будівельною огорожею. 

Дерева біля Дому Юріцина, які хоче спилити новий власник. Фото: Дмитро РябченкоДерева біля Дому Юріцина, які хоче спилити новий власник. Фото: Дмитро Рябченко
Дерева біля Дому Юріцина, які хоче спилити новий власник. Фото: Дмитро РябченкоДерева біля Дому Юріцина, які хоче спилити новий власник. Фото: Дмитро Рябченко
Дерева біля Дому Юріцина, які хоче спилити новий власник. Фото: Дмитро РябченкоДерева біля Дому Юріцина, які хоче спилити новий власник. Фото: Дмитро Рябченко

Як відомо, у Миколаєві навесні почались роботи з реставрації історичної будівлі  19 сторіччя — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. Мова про двоповерховий будинок, який знаходиться з адресою вулиця Вадима Благовісного (Нікольська) 40/1, на перетині з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська). Будівля належить приватному власнику — у 2023 році її придбала Ірина Герасименко. 

Раніше журналіст «МикВісті» Олег Деренюга звернув увагу на те, що над одним з вікон будівлі збили частину ліпнини. Там, як з’ясувалось, будуть двері.

Крім того, власник пам’ятки архітектури планує добудувати там мансардний поверх.

Дім Юріцина — це двоповерховий особняк, збудований у другій половині XIX століття в еклектичному стилі, відомий своєю декоративною ліпниною. Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Сам Сергій Юріцин був миколаївським журналістом, видавцем і політичним діячем. Після встановлення радянської влади в Миколаєві у березні 1919 року він залишив місто, але вже в червні того ж року повернувся разом із денікінськими військами та поновився у посаді міського комісара. У лютому 1920 року, коли більшовики остаточно зайняли Миколаїв, Юріцин залишив місто і, за наявними даними, більше не повертався ані до Миколаєва, ані до свого дому.

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