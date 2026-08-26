СБУ та Нацполіція затримали миколаївського екснардепа: його підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації за $10 тис.

СБУ та Нацполіція затримали миколаївського екснардепа. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали колишнього народного депутата за підозрою в організації схеми ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. За $10 тисяч він пропонував оформити фіктивну інвалідність, щоб уникнути призову.

Про це Служба безпеки України та Нацполіція повідомили у середу, 26 серпня, пишуть «МикВісті».

Мова йде про екснардепа 8-го скликання Вадима Підберезняка. Як встановило слідство, для реалізації схеми він планував використати особисті зв’язки у медустановах Миколаївської області. Військовозобов’язаних оформлювали на стаціонарне лікування під виглядом кардіологічних або неврологічних захворювань. Після виписки вони отримували висновки комісії про встановлення третьої групи інвалідності.

СБУ та Нацполіція затримали миколаївського екснардепа. Фото: СБУ СБУ та Нацполіція затримали миколаївського екснардепа. Фото: СБУ

Співробітники СБУ задокументували діяльність організатора та затримали його разом із посередником після отримання другої частини коштів за оформлення повного пакета фіктивних документів.

Затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Триває розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2015 році Вадим Підберезняк став народним депутатом України VIII скликання за списком партії «Народний фронт»під №76. Працював у Комітеті Верховної Ради з питань транспорту. Його депутатські повноваження припинилися 29 серпня 2019 року після завершення роботи Верховної Ради VIII скликання.