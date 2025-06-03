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Залили газом і побили: на Рівненщині працівникам ТЦК повідомили про підозру за силову мобілізацію чоловіка

Слідчі дії у справі підозри у побитті мобілізованого працівниками ТЦК. Фото: ДБРСлідчі дії у справі підозри у побитті мобілізованого працівниками ТЦК. Фото: ДБР

Офіцера та двох військовослужбовців районного ТЦК на Рівненщині підозрюють у незаконному затриманні та побитті чоловіка, якого силоміць мобілізували до війська. 

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Інцидент стався 21 лютого цього року в селі Іваннє. За даними слідства, працівники ТЦК зупинили чоловіка, який їхав велосипедом, застосували сльозогінний газ і затягнули до службового автомобіля.

Постраждалий мав при собі сигнальний пістолет і вистрілив у повітря, намагаючись привернути увагу. Після цього, за версією ДБР, двоє військовослужбовців побили його на землі, чоловік зазнав легких тілесних ушкоджень.

Під фізичним тиском затриманий назвав свої анкетні дані, після чого його доставили до ТЦК. Попри те, що ще у 2019 році він був визнаний непридатним до військової служби в мирний час, його мобілізували до однієї з частин Рівненської області — військово-лікарська комісія цих обставин не врахувала.

Офіцеру та двом військовослужбовцям оголосили підозру за статтею «незаконне позбавлення волі», а двох із них — також за «катування». У разі доведення вини їм загрожує до 6 років тюрми.

Раніше повідомлялось, що у травні через інциденти з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки звільнили двох працівників, ще чотирьох — тимчасово усунули від виконання обов’язків.

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