За місяць з ТЦК за порушення звільнили 2 працівників, ще 4 — відсторонили

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: Чернігівська ТЦК

У травні через інциденти з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки звільнили двох працівників, ще чотирьох — тимчасово усунули від виконання обов’язків. Крім того, 11 осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Про це йдеться у звіті Командування Сухопутних військ щодо роботи ТЦК. Зазначається, що наразі тривають 27 службових розслідувань.

У відомстві відзвітували, що 89% інцидентів, які сталися протягом місяця (233 випадки), не підтвердилися. А 11% (30 випадків) мали підстави для реагування та були перевірені з подальшим ухваленням рішень.

Статистика інцидентів у ТЦК. Інфографіка: Командування Сухопутних військ

У Командуванні зазначили, що від травня розпочинають регулярне публічне інформування суспільства про діяльність ТЦК.

«Ми разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у Харкові військовослужбовцю територіального центру комплектації та соціальної підтримки, який під час перевірки документів вдарив військовозобов’язаного, висунули підозру в хуліганстві. Тепер йому загрожує до п'яти років тюрми.