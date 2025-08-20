Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Меру Баштанки повідомили про підозру у розтраті грошей під час закупівлі одягу для військових

Меру Баштанки оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів. Фото: міська рада БаштанкиМеру Баштанки Олександру Береговому оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів. Фото: міська рада Баштанки

Міський голова Баштанки Олександр Береговий отримав підозру у розтраті бюджетних коштів та сприянні їх привласненню під час закупівлі одягу для військовослужбовців.

Про це генпрокурор Руслан Кравченко повідомив у своєму телеграм-каналі.

За даними Нацполіції Миколаївської області, посадовець причетний до розтрати понад 1,1 мільйона гривень місцевого бюджету. Правоохоронці встановили, що він сприяв підприємцю у заволодінні цими коштами. Розслідування триває.

Слід зазначити, що окрім Олександра Берегового ще низці миколаївських посадовців вручили підозри у корупційних злочинах. Йдеться про розтрату бюджетних коштів, хабарництво, службову недбалість та незаконний видобуток корисних копалин.

Раніше міський голова Баштанки Олександр Береговий заявляв, що на нього було скоєно замах, до якого причетні люди з проросійськими поглядами.

Нагадаємо, ввечері на подвір’ї мера Баштанки Олександра Берегового невідомі кинули вибуховий пристрій, який здетонував. Поліції про цей факт повідомив сам мер. 

На кадрах, які опублікували в ГУНП Миколаївщини, видно, що пошкоджень від вибуху зазнав автомобіль міського голови.

