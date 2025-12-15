На Одещині судитимуть трьох лікарів через смерть дитини під час пологів. Фото: Getty Image

В Одеській області до суду передали обвинувальний акт щодо трьох акушерів-гінекологів міської лікарні, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до внутрішньоутробної загибелі дитини.

Про це повідомили в пресслужбах Одеської обласної прокуратури та поліції області.

За матеріалами слідства, у серпні 2022 року 33-річна вагітна жінка майже три доби перебувала в медичному закладі зі скаргами на переймоподібні болі. Попри термін вагітності 40–41 тиждень, лікарі не провели повного комплексу необхідних обстежень. Ознаки гострої гіпоксії плода медики встановили із запізненням, а операцію кесаревого розтину виконали вже після внутрішньоутробної смерті дитини.

Комісійна судово-медична експертиза дійшла висновку, що причиною загибелі плода стала неправильно обрана тактика ведення пологів. Експерти зазначили, що за умови належного контролю за станом матері та дитини трагедії можна було уникнути.

Тимчасово виконувачці обов’язків завідувачки акушерсько-гінекологічного відділення та двом лікарям-акушерам-гінекологам інкримінують порушення, передбачене частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Прокуратура клопотала про відсторонення обвинувачених від посад, однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Наразі лікарі продовжують працювати в медичному закладі. Справу розглядатиме суд.

