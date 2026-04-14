 Пожежі у Миколаївській області 13 квітня

На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіли будинки та очерет

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби на території Миколаївської області сталися п’ять пожеж, які ліквідували підрозділи ДСНС.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зокрема, у Новому Бузі Баштанського району загорілася покрівля у приватному будинку. Рятувальникам довелося розібрати дах, щоб загасили пожежу. Її ліквідували на площі 48 квадратних метрів.

У селищі Врадіївка Первомайського району виникло займання на приватній території — горіли два сараї. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів, однак рятувальникам вдалося оперативно його ліквідувати та не допустити поширення на житловий будинок.

Ще три пожежі сталися на відкритих територіях та в побутовому секторі. Йдеться про займання сміття в пластиковому контейнері, а також дві пожежі очерету.

Нагадаємо, що 12-13 квітня у Миколаївській області виникли вісім пожеж. Під час однієї з них рятувальники вивели з палаючого будинку чоловіка.

