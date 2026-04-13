 На Миколаївщині 13 квітня сталося вісім пожеж

Вісім пожеж за добу: на Миколаївщині горіли будинки, авто і магазин

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом доби, 12 квітня та вночі 13 квітня на території Миколаївської області сталися вісім пожеж. Під час однієї з них рятувальники вивели з палаючого будинку 70-річного чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Пожежа сталася в селі Бузьке Вознесенського району. Там загорівся дачний будинок. Під час обстеження приміщення вогнеборці виявили чоловіка та вивели його на свіже повітря. Від госпіталізації він відмовився. Вогонь ліквідували на площі 30 квадратних метрів.

Ще три пожежі виникли у житловому секторі. У селі Новолазарівка Баштанського району горіла літня кухня на території приватного домоволодіння — займання ліквідували на площі 10 квадратних метрів. У Веселинівській громаді Вознесенського району сталося два загоряння: у селі Веселинове — господарчої споруди на площі 5 квадратних метрів, а в селі Покровка — житлового будинку на площі 4 квадратних метрів.

Також двічі за добу горіли транспортні засоби. У Миколаєві зайнявся автомобіль Mitsubishi Pajero Sport, однак власник самостійно загасив вогонь ще до прибуття рятувальників. У Снігурівській громаді Баштанського району за межами села Павлівка загорівся автомобіль ВАЗ-2108 — пожежу ліквідували на площі 4 квадратних метрів.

Окрім цього, рятувальники зафіксували загоряння кондиціонера в продуктовому магазині та пожежу сухої трави на відкритій території.

Раніше рятувальники наголошували, що на Миколаївщині зросла кількість пожеж — зафіксували 17 займань протягом 23 березня та в ніч проти 24 березня.

