 Біля Румунії атакували газовий танкер, який прямував до Одещини

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Головна Новини Оборона 12:52, 21 липня, 2026

Біля Румунії атакували газовий танкер, який прямував до Одещини

Танкер Gas Lisbon. Ілюстративне фото: vesselfinder.comТанкер Gas Lisbon. Ілюстративне фото: vesselfinder.com

Газовий танкер Gas Lisbon під прапором Ліберії зазнав ураження приблизно за 20 морських миль від узбережжя Румунії. Судно прямувало з єгипетської Александрії до порту Рені на Одещині. Усі 17 членів екіпажу врятовані, троє з них отримали травми.

Про це повідомили президент Румунії Нікушор Дан та румунські медіа Antena3 і Digi24.

Президент Румунії заявив, що державні органи з’ясовують обставини та причини інциденту, а також встановлюють відповідальних.

— Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної загарбницької війни РФ проти України, — зазначив президент.

За попередніми даними, на борту танкера стався вибух. За інформацією джерел Digi24, судно, ймовірно, могло бути атаковане морським дроном, однак його походження наразі не встановили.

Біля Румунії був атакований газовий танкер. Фото: ISUБіля Румунії був атакований газовий танкер. Фото: ISU
Біля Румунії був атакований газовий танкер. Фото: ISUБіля Румунії був атакований газовий танкер. Фото: ISU

Після інциденту до танкера направили два судна Румунського агентства з безпеки життя на морі (ARSVOM). Усі члени екіпажу були евакуйовані, трьом постраждалим надали медичну допомогу. За даними Antena3, двоє з них отримали опіки на 10–15% поверхні тіла, ще один — численні поранення.

Пошкоджене судно наразі стоїть на якорі, однак на його борту продовжується пожежа. Для контролю за танкером залучили спеціальний буксир, який має не допустити його дрейфу та зменшити ризики для судноплавства.

У районі інциденту оголосили попередження для інших суден із закликом оминати небезпечну зону.

Раніше повідомлялось, що через посилення російських ракетних і дронових ударів обсяги перевалки в портах Одеської області скоротилися приблизно з шести до чотирьох мільйонів тонн вантажів на місяць.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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