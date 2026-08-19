РФ завдала ракетного удару по Миколаївщині та обстріляла область з артилерії
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Протягом минулої доби армія РФ завдала декількох ударів по території Миколаївської області. Загиблих і поранених немає.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Вдень росіяни атакували об'єкт промисловості в Миколаївському районі крилатою ракетою типу Х-22.
Крім цього, під артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Також область зазнала атаки ударним безпілотником типу «Shahed». Руйнувань унаслідок влучань не зафіксовано.
Нагадаємо, вдень 18 серпня російські війська атакували промисловий об’єкт у Миколаївському районі. Попередньо, для удару ворог використав крилату ракету.
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