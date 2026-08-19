 РФ завдала ракетного удару по Миколаївщині та обстріляла область з артилерії

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Головна Новини Оборона 7:45, 19 серпня, 2026

РФ завдала ракетного удару по Миколаївщині та обстріляла область з артилерії

Наслідки атак по Миколаєву. Ілюстративне фото: МикВістіНаслідки атак по Миколаєву. Ілюстративне фото: МикВісті

Протягом минулої доби армія РФ завдала декількох ударів по території Миколаївської області. Загиблих і поранених немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Вдень росіяни атакували об'єкт промисловості в Миколаївському районі крилатою ракетою типу Х-22.

Крім цього, під артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Також область зазнала атаки ударним безпілотником типу «Shahed». Руйнувань унаслідок влучань не зафіксовано.

Нагадаємо, вдень 18 серпня російські війська атакували промисловий об’єкт у Миколаївському районі. Попередньо, для удару ворог використав крилату ракету.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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