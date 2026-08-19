Миколаїв хоче долучитися до Європейської енергетичної відзнаки: що це означає для міста

Лінія електропередачі, архівне фото «МикВісті»

Миколаїв планує приєднатися до системи «Європейська енергетична відзнака». Вона передбачає оцінку того, як місто управляє енергоресурсами та працює над енергоефективністю.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

У документі пояснюють, що місто хоче долучитися до системи, щоб ефективніше використовувати енергоресурси, покращувати енергетичні послуги та посилювати роботу у сфері захисту довкілля. Співпраця відбуватиметься з Асоціацією «Енергоефективні міста України», яка представляє Європейську енергетичну відзнаку в Україні.

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Якщо депутати підтримають рішення, міський голова або визначені ним посадовці зможуть підписати угоду про участь міста в системі. У бюджеті Миколаєва також мають щороку передбачати гроші на членський внесок.

У 2026 році внесок становитиме 1000 євро. Сплатять його з міського бюджету у гривнях за офіційним курсом Національного банку на день укладення угоди. Після оплати Асоціація має забезпечити Миколаєву умови для повноцінної участі в Європейській енергетичній відзнаці.

Угоду планують укласти до кінця 2026 року.

Що таке Європейська енергетична відзнака?

Європейська енергетична відзнака — це система оцінки та сертифікації міст і громад у сфері енергетики та клімату. Вона допомагає місту перевірити, наскільки ефективно воно використовує енергію, що вже робить добре, а де потрібні зміни. Зараз у програмі беруть участь майже дві тисячі місцевих громад.

Для цього місто має проаналізувати свою роботу та сформувати конкретний план дій. Оцінювання охоплює шість напрямів: міське та просторове планування, комунальні будівлі й об'єкти, постачання ресурсів та поводження з відходами, транспорт, внутрішню організацію роботи міської влади, а також комунікацію і співпрацю. План надалі переглядають і коригують за участі акредитованих експертів.

Тобто йдеться не лише, наприклад, про утеплення шкіл або встановлення сонячних панелей. Система оцінює ширше — як місто загалом управляє енергоресурсами та планує свою кліматичну політику. В українській системі моніторингу серед іншого аналізують відновлювану енергетику та водне господарство — зокрема якість водопостачання, очищення води, роботу водоканалів та аварійність мереж.

При цьому для Миколаєва сама тема не нова. Місто є членом Асоціації «Енергоефективні міста України» з вересня 2021 року. До асоціації також входять інші громади Миколаївщини — Вознесенськ, Первомайськ, Південноукраїнськ та Баштанка.

Нагадаємо, у січні 2026 року в СБУ повідомили, що Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, по яких російські війська завдали найбільше ударів по об’єктах теплової та електричної генерації від початку опалювального сезону.