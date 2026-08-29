У Миколаєві та області відновлюють світло: заживили понад 200 населених пунктів

У Миколаєві відновлюють світло. Ілюстративне фото МикВісті

У Миколаївській області відновлюють електропостачання після аварійних знеструмлень. Наразі енергетики вже заживили понад 200 населених пунктів, ще близько 230 залишаються без світла.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Електропостачання також поступово повертають у різні райони Миколаєва. На тлі відновлювальних робіт у місті поступово відновлює роботу електротранспорт.

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Водночас жителів закликають ощадливо використовувати електроенергію, не вмикати одночасно потужні прилади для уникнення перенавантаження мережі, а також за можливості утриматися від користування ліфтами.

Крім того, уранці російські війська атакували Миколаїв безпілотниками «Shahed-238» та ракетами «Бандероль». У місті зафіксували влучання по портовій інфраструктурі. За попередніми даними, внаслідок обстрілу травмованих та загиблих немає.

Нагадаємо, 29 серпня 2026 року через масовану атаку «Шахедами» на енергетику Миколаївщини понад 300 тисяч абонентів залишилися без світла, пошкоджено енергетичні об'єкти, частину дільниць аварійно відключили.

Того ж дня через знеструмлення мереж у Миколаєві тимчасово зупинили рух трамваїв та частини тролейбусів«Дніпро».