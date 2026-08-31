 Через російський обстріл Миколаївщина та ще п’ять областей залишилися без світла

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Головна Новини Інциденти 12:27, 31 серпня, 2026

Через російський обстріл Миколаївщина та ще п’ять областей залишилися без світла

Відключення світла. Архівне фото: МикВістіВідключення світла. Архівне фото: МикВісті

Після російського обстрілу на Миколаївщині з’явилися нові знеструмлення. Загалом перебої з електропостачанням зафіксували у шести областях України.

Про це зранку 31 серпня повідомили в НЕК «Укренерго».

Окрім Миколаївської, йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Сумську області.

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«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», — зазначили в «Укренерго».

Водночас споживання електроенергії залишається стабільним. Сьогодні, 31 серпня, станом на 09:30 його рівень був таким самим, як і попереднього робочого дня.

Енергетики закликають за можливості перенести активне використання електроенергії на період з 10:00 до 16:00. Увечері з 18:00 до 22:00 просять ощадливо користуватися електроенергією.

Нагадаємо, що 29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження електромереж у Миколаєві та громадах Миколаївського і Баштанського районів сталися аварійні відключення. Тоді без електроенергії залишилися понад 300 тисяч абонентів.

Через знеструмлення в Миколаєві тимчасово не працювали трамваї та тролейбуси. Пасажирів перевозили 37 тролейбусів PTS, які можуть долати до 20 кілометрів на автономному ходу. Для їхньої роботи та заряджання використовували дизельні генератори.

Попри відсутність електроенергії, у місті продовжували працювати лікарні, точки видачі очищеної води та світлофори з автономним живленням. Міські служби також допомагали мешканцям після атаки.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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