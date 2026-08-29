На Миколаївщині всім споживачам повернули світло після обстрілу. Архівне фото: МикВісті

Енергетики відновили електропостачання після масованого російського обстрілу енергетичної інфраструктури Миколаївщини.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

Станом на 12:00 усіх споживачів, які були знеструмлені через атаку, заживили. Водночас жителів області закликають максимально ощадливо споживати електроенергію.

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«Область зі світлом. Дуже вдячний нашим енергетикам за оперативну та злагоджену роботу», — написав виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Що відомо про знеструмлення

Вранці 29 серпня росіяни атакували енергетичні об’єкти Миколаївщини «Шахедами». Через пошкодження низку дільниць електромереж аварійно відключили.

Без електрики залишилися Миколаїв та громади Миколаївського і Баштанського районів. За попередніми даними, йшлося про понад 300 тисяч абонентів.

Через знеструмлення електромереж у Миколаєві також тимчасово призупининяли рух трамваїв та тролейбусів. Пасажирів перевозили 37 тролейбусів PTS, які можуть рухатися автономно на відстань до 20 кілометрів. Для їхньої роботи та підзарядки використовували дизельні генератори.

Попри повне знеструмлення Миколаєва після російської атаки, у місті продовжували працювати лікарні, точки видачі води, світлофори з автономним живленням та частина громадського транспорту.