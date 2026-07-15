Через атаки РФ Одещина втратила третину потужностей для експорту зерна, — Reuters

Наслідки атак по терміналу. Фото: Кернел

Через посилення російських ракетних і дронових ударів обсяги перевалки в портах Одеської області скоротилися приблизно з шести до чотирьох мільйонів тонн вантажів на місяць.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Української аграрної конфедерації (УАК) та власні джерела.

Український експорт аграрної продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом валютних надходжень для країни. Понад 90% цієї продукції експортується через три порти на півдні Одеської області. Раніше ці порти обробляли близько шести мільйонів тонн вантажів на місяць. Однак після посилення російських атак на чорноморську портову інфраструктуру цей показник знизився приблизно до чотирьох мільйонів тонн.

Реклама

«Росія почала систематично завдавати ударів по портовій інфраструктурі, терміналах і всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети», — йдеться у щотижневому звіті торгового департаменту УАК.

За даними «Укрзалізниці», кількість зерновозів, які прямували до портів Одеської області, у період із 2 по 8 липня скоротилася на 11% порівняно з попереднім тижнем. Водночас обсяги експорту зменшилися на 17%.

«У середньому ми зараз можемо відвантажувати близько 4 млн тонн зерна на місяць», — зазначили в УАК.

Через російські удари також виникли труднощі для трейдерів із закупівлею, продажем, накопиченням вантажів, цінами та логістикою. За словами представників галузі, порти продовжують працювати, однак учасники ринку стикаються з дедалі більшими проблемами.

Крім того, чотири з 13 великих зернових терміналів у портах Одеської області призупинили закупівлю зерна.

Аналітики зазначають, що небажання судновласників заходити в українські порти вже вплинуло на зростання вартості фрахту. За оцінкою експертів, через удари РФ порти втратили близько третини потужностей зі зберігання зерна, що створює додаткові труднощі для його експорту.

Якщо атаки триватимуть і відновлювальні роботи не проводитимуться, інфраструктура може зазнати значних пошкоджень у найближчі місяці.

Нагадаємо, що «Кернел» цього тижня також зупинив операції в порту Чорноморськ через серію російських атак.