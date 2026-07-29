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Головна Новини Суспільство 10:18, 29 липня, 2026

У Первомайську тимчасово відключать газ через ремонт мереж

У Первомайську тимчасово відключать газ через ремонт мереж. Ілюстративне фото: МикВістіУ Первомайську тимчасово відключать газ через ремонт мереж. Ілюстративне фото: МикВісті

У Первомайську з 29 по 31 липня тимчасово припинять газопостачання. Там будуть проводити плановий ремонт.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».

Перекриють газопостачання на вулиці Підгороднянське шосе. Ремонт почнуть з 8 ранку 29 липня і триватиме він до 17:00 31 липня.

«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт», — йдеться в повідомленні.

Мешканців просять перекрити крани на газопроводах та впускати газовиків до помешкань. Також пояснили, що будуть відновлювати газопостачання, коли жителі будуть у себе вдома.

Раніше повідомлялося, що жителів Баштанки попередили про припинення газопостачання з 20 липня. Газові служби проводитимуть ремонті роботи. А планують розпочати підключення абонентів з 6 серпня.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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