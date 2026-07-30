 У Миколаєві вантажівка збила жінку на пішохідному переході

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Головна Новини Інциденти 18:05, 30 липня, 2026

У Миколаєві вантажівка збила жінку на пішохідному переході

Вантажівка збила 77-річну жінку. Фото: поліція Миколаївської областіВантажівка збила 77-річну жінку. Фото: поліція Миколаївської області

Сьогодні вдень, 30 липня, по вулиці Великій Морській у Миколаєві сталася ДТП. Вантажівка Renault Premium збила жінку. Її забрали до лікарні.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції Миколаївської області.

За інформацією поліції, ДТП сталася близько 12:55 в районі будинку №14 по вулиці Великій Морській.

За кермом вантажівки з напівпричіпом був 35-річний водій. 77-річна жінка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок аварії жінку з тілесними ушкодженнями забрали до лікарні.

Вантажівка збила 77-річну жінку. Фото: поліція Миколаївської областіВантажівка збила 77-річну жінку. Фото: поліція Миколаївської області

Слідчі попередньо кваліфікували ДТП за частиною 1 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, зранку 30 липня на ПГУ у Миколаєві зіткнулися вантажівка дорожньої служби та легковик. Постраждала водійка легковика.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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