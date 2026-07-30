На ПГУ у Миколаєві зіткнулися легковик та вантажівка дорожньої служби: є постраждала

На ПГУ зіткнулися Toyota та вантажівка. Фото: МикВісті

Сьогодні зранку, 30 липня, на проспекті Героїв України сталася ДТП. Зіткнулися вантажна Scania дорожньої служби та Toyota Camry. За попередньою інформацією, постраждала водійка легковика.

Про це повідомили «МикВісті» пресслужбі патрульної поліції Миколаївської області.

ДТП сталася на зупинці «Млинна». Внаслідок зіткнення постраждала водійка Toyota. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Більше постраждав легковик, у якого пошкоджена права бокова частина.

На ПГУ зіткнулися Toyota та вантажівка. Фото: МикВісті

ДТП оформлювали слідчі поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині 38-річного чоловіка засудили до п’яти років тюрми за смертельний наїзд на свого батька. ДТП сталася у вересні 2024 року в Баштанському районі.