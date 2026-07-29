 На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях

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Головна Новини Інциденти 11:01, 29 липня, 2026

На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях

На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС Миколаївщини

За минулу добу на Миколаївщині зареєстрували 25 пожеж, не пов'язаних із бойовими діями.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Одна з них виникла у дев'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві. На сходовій клітині першого поверху загорілося сміття.

«Рятувальники вивели на свіже повітря п’ятьох мешканців квартир першого поверху. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші пожежі сталися на відкритих територіях.

На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС Миколаївщини
На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що протягом 27 липня на Миколаївщині зареєстрували 40 пожеж. Одна з них ледь не перекинулася на лісове урочище, ще під час однієї постраждав чоловік.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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