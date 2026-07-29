На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС Миколаївщини

За минулу добу на Миколаївщині зареєстрували 25 пожеж, не пов'язаних із бойовими діями.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Одна з них виникла у дев'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві. На сходовій клітині першого поверху загорілося сміття.

«Рятувальники вивели на свіже повітря п’ятьох мешканців квартир першого поверху. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші пожежі сталися на відкритих територіях.

На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС Миколаївщини На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що протягом 27 липня на Миколаївщині зареєстрували 40 пожеж. Одна з них ледь не перекинулася на лісове урочище, ще під час однієї постраждав чоловік.