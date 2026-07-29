На Миколаївщині за добу сталося 25 пожеж, більшість — на відкритих територіях
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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За минулу добу на Миколаївщині зареєстрували 25 пожеж, не пов'язаних із бойовими діями.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Одна з них виникла у дев'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві. На сходовій клітині першого поверху загорілося сміття.
«Рятувальники вивели на свіже повітря п’ятьох мешканців квартир першого поверху. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інші пожежі сталися на відкритих територіях.
Нагадаємо, що протягом 27 липня на Миколаївщині зареєстрували 40 пожеж. Одна з них ледь не перекинулася на лісове урочище, ще під час однієї постраждав чоловік.
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