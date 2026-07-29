 У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей, одна з них — рідкісного темного забарвлення

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Головна Новини Суспільство 12:46, 29 липня, 2026

У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей, одна з них — рідкісного темного забарвлення

У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопарк

У Миколаївському зоопарку поповнилася група європейських ланей (Dama dama). Наприкінці червня тут народилися двоє дитинчат, серед яких самка з рідкісним темним забарвленням.

Як повідомили на сторінці Миколаївського зоопарку у Facebook, хлопчик з'явився на світ 23 червня 2026 року, а дівчинка, з рідкісним темним забарвленням (меланістичною морфою), народилася 28 червня.

«В природі такі випадки трапляються рідко, а ось у вольєрних господарствах, парках такі дітки народжуються частіше», — йдеться в повідомленні.

Батьком малят є самець на ім'я Васильок, який народився у 2012 році в Харківському зоопарку та переїхав до Миколаєва у віці одного року. Матір'ю самця стала лань Зося, яка народилася в 2021 році, а самки — Зоряна, що з'явилася на світ у 2020 році.

Дитинчата вже починають куштувати дорослий корм. Водночас вони продовжують багато часу проводити в своїх улюблених спеціальних ямках і гратися одне з одним.

У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопарк
У Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопаркУ Миколаївському зоопарку народилися двоє європейських ланей. Фото: Миколаївський зоопарк

Раніше повідомлялося, що 18 липня, до Миколаївського зоопарку прибули нові тварини. Ними стали дві сейшельські гігантські черепахи.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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