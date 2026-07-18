Миколаївському зоопарку подарували дві гігантські черепахи. Фото: Володимир Топчий

Сьогодні, 18 липня до Миколаївського зоопарку прибули нові тварини. Ними стали дві сейшельські гігантські черепахи. Їх вже можна побачити.

Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчий.

Він зазначив, що черепахи стали подарунком до 125-річного ювілею Миколаївського зоопарку від відомого герпетолога України Дмитра Ткачова. За словами Володимира Топчого, він є засновником та власником київського центру з розведення рідкісних видів тварин.

Миколаївському зоопарку подарували дві гігантські черепахи. Фото: Володимир Топчий Миколаївському зоопарку подарували дві гігантські черепахи. Фото: Володимир Топчий

Також директор зоопарку повідомив, що черепахи молоді: їм 12-13 років.

«Самець Фелікс, самка Амалька. Вага по 42 кг кожна. Розведені у спеціальному розпліднику, у Чехії. Батьківщина (ендемік) острова Альдабра рідкісний вид. Окремі гігантські черепахи доживали у неволі до 150 років», — розповів деталі Володимир Топчий.

Тварини вже є в експозиції зоопарку у спеціально побудованому вольєрі.

Миколаївському зоопарку подарували дві гігантські черепахи. Фото: Володимир Топчий

Миколаївському зоопарку подарували дві гігантські черепахи. Фото: Володимир Топчий

Миколаївському зоопарку подарували дві гігантські черепахи. Фото: Володимир Топчий

Раніше Миколаївський зоопарк звернувся до жителів міста з проханням допомогти із заготівлею гілкового корму для черепах.

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