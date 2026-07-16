Миколаївський зоопарк просить жителів допомогти з кормом для черепах

Черепахи. Фото: Миколаївській зоопарк

Миколаївський зоопарк звернувся до жителів міста з проханням допомогти із заготівлею гілкового корму для черепах.

Про це повідомили на сторінці зоопарку.

Для тварин потрібні гілки фруктових дерев із листям: яблуні, груші, вишні, шовковиці та інших плодових культур. Також у зоопарку приймають молоді пагони гібіскусу та кропиву.

У зоопарку зазначають, що готові прийняти гілковий корм у будь-якій кількості. Усіх охочих допомогти просять звертатися до адміністрації зоопарку для отримання додаткової інформації.

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