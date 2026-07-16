 Миколаївський зоопарк просить жителів допомогти з кормом для черепах

  • четвер

    16 липня, 2026

  • 21°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 21° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 5:10, 16 липня, 2026

Миколаївський зоопарк просить жителів допомогти з кормом для черепах

Черепахи. Фото: Миколаївській зоопаркЧерепахи. Фото: Миколаївській зоопарк

Миколаївський зоопарк звернувся до жителів міста з проханням допомогти із заготівлею гілкового корму для черепах.

Про це повідомили на сторінці зоопарку.

Для тварин потрібні гілки фруктових дерев із листям: яблуні, груші, вишні, шовковиці та інших плодових культур. Також у зоопарку приймають молоді пагони гібіскусу та кропиву.

У зоопарку зазначають, що готові прийняти гілковий корм у будь-якій кількості. Усіх охочих допомогти просять звертатися до адміністрації зоопарку для отримання додаткової інформації.

Читайте також матеріал «МикВісті»: «Миколаївський зоопарк святкує 125-річчя: як війна вплинула на життя тварин».

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Миколаїв

«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру
У центрі Миколаєва почали встановлювати памʼятник Миколі Аркасу
Майже 5 тисяч миколаївців безкоштовно перевірили здоров’я: що відомо
Реклама
Читайте також:
новини
У центрі Миколаєва почали встановлювати памʼятник Миколі Аркасу

Таміла Ксьонжик
новини
У Південноукраїнську депутати доручили юристам звернутися до правоохоронців через борги КП «Кобзар», яке пропонують ліквідувати

Юлія Лук’яненко
новини
«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру

Світлана Іванченко
новини
Рада ратифікувала підписану у 2022 році Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною: як голосували миколаївські нардепи?

Аліса Мелікадамян
новини
На Миколаївщині за ₴6,8 млн відремонтують готель для проживання переселенців

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Майже 5 тисяч миколаївців безкоштовно перевірили здоров’я: що відомо
У центрі Миколаєва почали встановлювати памʼятник Миколі Аркасу
«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру

Голова Миколаївської ОВА Кім може очолити Міністерство у справах ветеранів, — ЗМІ

КУЛЬТУРА

«Світ без війни» — мрія, яка об’єднує: у Миколаєві відкрили виставку про цінність миру

14 годин тому

У Південноукраїнську депутати доручили юристам звернутися до правоохоронців через борги КП «Кобзар», яке пропонують ліквідувати

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні