Миколаївський зоопарк просить жителів допомогти з кормом для черепах
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Миколаївський зоопарк звернувся до жителів міста з проханням допомогти із заготівлею гілкового корму для черепах.
Про це повідомили на сторінці зоопарку.
Для тварин потрібні гілки фруктових дерев із листям: яблуні, груші, вишні, шовковиці та інших плодових культур. Також у зоопарку приймають молоді пагони гібіскусу та кропиву.
У зоопарку зазначають, що готові прийняти гілковий корм у будь-якій кількості. Усіх охочих допомогти просять звертатися до адміністрації зоопарку для отримання додаткової інформації.
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