У Миколаєві нові правила благоустрою дозволять штрафувати за перевищення шуму у місті

Мотоцикліст на вулицях Миколаєва, архівне фото МикВісті

Нові правила благоустрою Миколаєва дадуть можливість карати порушників обмежень щодо шуму у місті. Для цього планують закупити спеціальні прилади вимірювання.

Відповідний проєкт рішення розглянула профільна комісія Миколаївської міської ради 25 серпня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що оновлені правила визначатимуть вимоги до утримання територій, зелених зон, будинків, дворів, доріг та інших об’єктів благоустрою. Вони будуть обов’язковими для органів влади, підприємств, установ, ОСББ, підприємців та мешканців громади.

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Як пояснив перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов, оновлення правил необхідне, зокрема, через зміни у законодавстві.

— На сьогоднішній день наші правила, вони фактично є діючими 2013 року, але багато позицій, вони є застарілими з точки зору діючого законодавства. Наприклад, те, що було передбачено законом України про відходи, воно на сьогодні вже не функціонує у зв'язку з тим, що є нова норма закону України про новий закон взагалі про управління відходами. І є терміни, які використовуються в застарілих правилах благоустрою, — пояснив Ігор Набатов.

За словами Ігоря Набатова, нові правила також дадуть можливість ефективніше застосовувати статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою. За неналежне утримання об'єктів благоустрою протоколи зможуть складати на керівників комунальних підприємств.

— Новостворена інспекція, яка почне функціонувати з 10 вересня матиме можливість скласти протокол про обмін правооборочення на керівників того чи іншого комунального підприємства, яке забезпечує чи неналежно забезпечує отримання того чи іншого об'єкту благоустрою, — зазначив заступник керівника департаменту міського господарства.

Нові правила також міститимуть положення щодо рівня шуму. У департаменті міського господарства планують придбати спеціальні прилади для його вимірювання. Ігор Набатов зазначив, що в перспективі такими приладами можуть користуватися і правоохоронці, які мають повноваження складати протоколи за статтею 152 КУпАП.

— Ми заклали цю ідею у правила благоустрою в частині шумів для того, щоб мати можливість закупити відповідні апарати для того, щоб фіксувати рівень шуму. І навіть була ідея, якщо буде фінансова можливість, передавати такі апарати, в тому числі на органи національної поліції, — зазанчив він.

За його словами, це дозволить застосовувати відповідальність, зокрема, за порушення обмежень щодо шуму. Ігор Набатов пояснив, що раніше в Миколаєві могли встановлювати заборони на певні види шуму, однак не було чіткої підстави для притягнення порушників до відповідальності. Після включення відповідних вимог до правил благоустрою за їх порушення можна буде застосовувати загальну санкцію, передбачену статтею 152 КУпАП.

Водночас Ігор Набатов підкреслив, що питання шуму є лише одним із багатьох, які врегульовуватимуть нові правила.

Проєкт рішення винесли на розгляд сесії.

Раніше у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України зафіксували підвищений рівень шуму у двох точках Заводського району Миколаєва.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Південноукраїнську виконком лише розглядав можливість заборонити рух мотоциклам із гучним вихлопом — попередній варіант новини про те, що рішення вже ухвалене, довелося виправити, оскільки засідання виконкому щодо цього питання було запланованим на 10 вересня.



Раніше, у серпні 2025 року, подібне обмеження вже запровадили у Вознесенську: виконавчий комітет міської ради обмежив рух шумного мототранспорту в громаді у нічний час.



Перед тим, у січні 2025 року, миколаївська поліція розбиралася з іншим джерелом нічного шуму — феєрверками. Після того, як невідомі в новорічну ніч запустили салюти в одному з районів Миколаєва, правоохоронці розшукували причетних до цього.