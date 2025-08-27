Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Вознесенську обмежили рух шумного мототранспорту у нічний час

Мотофестиваль «Biker Fest» у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Мотофестиваль «Biker Fest» у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Виконавчий комітет Вознесенської міської ради обмежив рух шумного транспорту на території громади.

Про це повідомила Вознесенська міська рада. 

Зокрема, Виконком забороненив рух мотоциклів, моторолерів та іншого двоколісного транспорту, який створює надмірний шум, у період з 22:00 до 08:00. 

Також тепер цілодобово заборонено використовувати транспортні засоби без справної вихлопної системи або з модифікованими глушниками, які підвищують рівень шуму. 

Контроль за дотриманням правил здійснюватиме поліція. У разі недотримання нових вимог передбачені заходи відповідно до статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення тиші.

Міська рада закликала мешканців свідомо ставитися до нових правил та дбати про спокій громади, особливо у період війни.

Нагадаємо, у «МикВісті» раніше повідомляли, що у Вознесенську з другої спроби підтримали забудову сквера з «деревами памʼяті».

