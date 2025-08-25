Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    25 серпня, 2025

  • 22.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Вознесенську з другої спроби підтримали будівництво Центру ментального здоров’я: незгодні депутати оскаржуватимуть рішення у суді

Алея пам‘яті, де хочуть побудувати Центр ментального здоров‘я, знаходиться перед будівлею міськради Вознесенська, фото МикВістіАлея пам‘яті, де хочуть побудувати Центр ментального здоров‘я, знаходиться перед будівлею міськради Вознесенська, фото МикВісті

На сесії Вознесенської міської ради підтримали передачу землі управлінню ЖКГ для будівництва Центру ментального здоров’я та розвитку громади.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні сесії у п’ятницю, 22 серпня, повідомляють «МикВісті».

Перед голосуванням мер міста Євгеній Величко зазначив, що частина депутатів була присутня на зустрічі, яка проводилась з місцевими мешканцями для обговорення будівництва.

«Ми розповідали, обговорювали. Наприкінці я запитав, чи залишились ще якісь запитання, відповіли: «ні». Я думаю, що ми обговорили всі нагальні питання, які були», — зауважив міський голова.

Реклама

Він запитав, чи є питання у депутатів і відразу ж поставив проєкт рішення на голосування. З 25 присутніх депутатів — 20 проголосували «за», тому рішення було прийнято.

Вже під час голосування депутат від «Батьківщини» Лариса Луговська підняла руку та попросила слово перед голосуванням. Однак голосування не зупинили і їй надали слово вже після оголошення результатів.

Депутат висловилася проти будівництва Центру ментального здоров’я зазначивши, що там буде «розважальний центр».

«28 червня були проведені громадські слухання по питанню забудови площі Центральної. Була проведена презентація цього проєкту. Але з презентації було очевидно одне, що приміщення, які розміщені у будівлі відповідають не Центру ментального здоров’я, а розважальному центру, а це зовсім не вигідно нашій адміністрації, адже люди цю ідею не підтримують, бо в країні війна», —  зазначила Лариса Луговська.

Після голосування депутати від «Батьківщини» покинули сесійну залу.

У коментарі «МикВісті» голова фракції «Батьківщина» Олег Сердега зазначив, що депутатів «стягували» на сесію звідусіль, щоб вистачило голосів.

«Постягували депутатів, кого там не було роками. Вони з Одеси поприїжджали, хто звідки. Питання вирішилось на раз-два. Навіть  не дали якісь дебати зробити, питання поставили на голосування і пішло голосування», — зауважив  Олег Сердега.

Також він зазначає, що підготовка громадського обговорення будівництва Центру ментального здоров’я та розвитку громади була неналежною і багато людей просто не знали про зустріч.

«На зустрічі були представники бюджетних організацій. Мешканців було мало. Треба було хоча б за тиждень-два дати об’яву в газети в інтернет-видання, що будуть громадські слухання. За день-два вони повідомили в інтернеті, але ж не всі сидять в інтернеті. Є люди похилого віку», — говорить депутат.

Олег Сердега говорить, що депутати намагатимуться оскаржити питання у суді.

«Це буде розважальний центр. І я думаю, що з цього приводу можна звертатися до суду. А там далі суд приймає рішення. Ми звернемося», — резюмував депутат.

Нагадаємо, що мова йде про будівництво «Центру ментального здоров’я та розвитку громади» — проєкт, який Вознесенська міська рада подала на державну платформу DREAM. Загальний орієнтовний бюджет проєкту складає 20 мільйонів гривень. 

Проект будівництва Центру ментального здоров’я, опублікованого у системі DREAMПроект будівництва Центру ментального здоров’я, опублікованого у системі DREAM

На засіданні сесії Вознесенської міської ради під час розгляду питання щодо будівництва цього  Центру ментального здоров’я, мер міста Євгеній Величко почав матюкати депутатів, адже вони не підтримали проєкт рішення. 

Після цього мер міста Вознесенська Євгеній Величко пояснив, чому дозволив собі емоційні висловлювання та образи в сторону депутатів під час сесії міської ради.

У матеріалі «МикВісті» розповіли детально про проєкт рішення, який став причиною скандалу, та пояснили, чому ідея збудувати Центр ментального здоров’я викликала таку гостру реакцію.

Останні новини про: Місцева політика

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю
«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий
«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Місцева політика

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті
«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий
Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

У миколаївських поліклініках з вересня звільнять 23 адмінпрацівника

На Черкащині помер мобілізований: версії ТЦК та близьких різняться

5 годин тому

Роботодавці Миколаївщини перерахували понад ₴9 млрд ЄСВ

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay