У Вознесенську з другої спроби підтримали будівництво Центру ментального здоров’я: незгодні депутати оскаржуватимуть рішення у суді

Алея пам'яті, де хочуть побудувати Центр ментального здоров'я, знаходиться перед будівлею міськради Вознесенська

На сесії Вознесенської міської ради підтримали передачу землі управлінню ЖКГ для будівництва Центру ментального здоров’я та розвитку громади.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні сесії у п’ятницю, 22 серпня, повідомляють «МикВісті».

Перед голосуванням мер міста Євгеній Величко зазначив, що частина депутатів була присутня на зустрічі, яка проводилась з місцевими мешканцями для обговорення будівництва.

«Ми розповідали, обговорювали. Наприкінці я запитав, чи залишились ще якісь запитання, відповіли: «ні». Я думаю, що ми обговорили всі нагальні питання, які були», — зауважив міський голова.

Він запитав, чи є питання у депутатів і відразу ж поставив проєкт рішення на голосування. З 25 присутніх депутатів — 20 проголосували «за», тому рішення було прийнято.

Вже під час голосування депутат від «Батьківщини» Лариса Луговська підняла руку та попросила слово перед голосуванням. Однак голосування не зупинили і їй надали слово вже після оголошення результатів.

Депутат висловилася проти будівництва Центру ментального здоров’я зазначивши, що там буде «розважальний центр».

«28 червня були проведені громадські слухання по питанню забудови площі Центральної. Була проведена презентація цього проєкту. Але з презентації було очевидно одне, що приміщення, які розміщені у будівлі відповідають не Центру ментального здоров’я, а розважальному центру, а це зовсім не вигідно нашій адміністрації, адже люди цю ідею не підтримують, бо в країні війна», — зазначила Лариса Луговська.

Після голосування депутати від «Батьківщини» покинули сесійну залу.

У коментарі «МикВісті» голова фракції «Батьківщина» Олег Сердега зазначив, що депутатів «стягували» на сесію звідусіль, щоб вистачило голосів.

«Постягували депутатів, кого там не було роками. Вони з Одеси поприїжджали, хто звідки. Питання вирішилось на раз-два. Навіть не дали якісь дебати зробити, питання поставили на голосування і пішло голосування», — зауважив Олег Сердега.

Також він зазначає, що підготовка громадського обговорення будівництва Центру ментального здоров’я та розвитку громади була неналежною і багато людей просто не знали про зустріч.

«На зустрічі були представники бюджетних організацій. Мешканців було мало. Треба було хоча б за тиждень-два дати об’яву в газети в інтернет-видання, що будуть громадські слухання. За день-два вони повідомили в інтернеті, але ж не всі сидять в інтернеті. Є люди похилого віку», — говорить депутат.

Олег Сердега говорить, що депутати намагатимуться оскаржити питання у суді.

«Це буде розважальний центр. І я думаю, що з цього приводу можна звертатися до суду. А там далі суд приймає рішення. Ми звернемося», — резюмував депутат.

Нагадаємо, що мова йде про будівництво «Центру ментального здоров’я та розвитку громади» — проєкт, який Вознесенська міська рада подала на державну платформу DREAM. Загальний орієнтовний бюджет проєкту складає 20 мільйонів гривень.

Проект будівництва Центру ментального здоров’я, опублікованого у системі DREAM

На засіданні сесії Вознесенської міської ради під час розгляду питання щодо будівництва цього Центру ментального здоров’я, мер міста Євгеній Величко почав матюкати депутатів, адже вони не підтримали проєкт рішення.

Після цього мер міста Вознесенська Євгеній Величко пояснив, чому дозволив собі емоційні висловлювання та образи в сторону депутатів під час сесії міської ради.

У матеріалі «МикВісті» розповіли детально про проєкт рішення, який став причиною скандалу, та пояснили, чому ідея збудувати Центр ментального здоров’я викликала таку гостру реакцію.