Скандал навколо будівництва Центру ментального здоров’я у Вознесенську: містян запрошують обговорити проєкт

Алея пам‘яті, де хочуть побудувати Центр ментального здоров‘я, знаходиться перед будівлею міськради Вознесенська, фото МикВістіАлея пам‘яті, де хочуть побудувати Центр ментального здоров‘я, знаходиться перед будівлею міськради Вознесенська, фото МикВісті

У Вознесенську на сесії міської ради повторно розглянуть питання будівництва Центру ментального здоровʼя та розвитку. Цього разу спочатку планують запитати думку містян щодо планів на будівництво.

На офіційній Fаcebook-сторіці Вознесенської міської ради опублікували оголошення та запросили мешканців міста висловитись щодо будівництва Центру.

Проєкту нового будівництва обговорять у середу, 20 серпня. Захід розпочнеться о 16:00 у сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1, 3-й поверх).

До участі запрошують жителів громади, активістів, депутатів та молодь. Під час слухань усі охочі зможуть висловити свою позицію, поставити запитання та долучитися до формування рішень.

Також проєк рішення щодо визнання замовника будівництва повторно розглянуть на найближчій сесії міської ради.

Нагадаємо, що мова йде про будівництво «Центру ментального здоров’я та розвитку громади» — проєкт, який Вознесенська міська рада подала на державну платформу DREAM. Загальний орієнтовний бюджет проєкту складає 20 мільйонів гривень. 

Проект будівництва Центру ментального здоров’я, опублікованого у системі DREAMПроект будівництва Центру ментального здоров’я, опублікованого у системі DREAM

На засіданні сесії Вознесенської міської ради під час розгляду питання щодо будівництва цього  Центру ментального здоров’я, мер міста Євгеній Величко почав матюкати депутатів, адже вони не підтримали проєкт рішення. 

Після цього мер міста Вознесенська Євгеній Величко пояснив, чому дозволив собі емоційні висловлювання та образи в сторону депутатів під час сесії міської ради.

У матеріалі «МикВісті» розповіли детально про проєкт рішення, який став причиною скандалу, та пояснили, чому ідея збудувати Центр ментального здоров’я викликала таку гостру реакцію.

