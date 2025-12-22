 Обстріл Херсонської області 21 грудня

Російські обстріли Херсонщини: один загиблий та троє поранених за добу

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область, унаслідок чого загинула одна людина, ще троє мирних жителів дістали поранення.

Про це вранці 22 грудня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під ударами опинилися 31 населений пункт. Російська армія била по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах.

Унаслідок обстрілів пошкоджені адміністративна будівля, стільникова вежа, багатоповерховий будинок, чотири приватні оселі та легковий автомобіль.

Слід зазначити, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисячі об’єктів.

