Перед святами на кордоні з Польщею багатогодинні черги, фури чекають понад добу

Польський кордон. Фото: Волинська служба новин

Напередодні різдвяно-новорічних свят на польсько-українських пунктах пропуску суттєво зросли черги. Найбільше навантаження припадає на напрямки, якими рухається вантажний транспорт.

Про це повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін.

У неділю ввечері, близько 21:00, на пункті пропуску «Дорогуськ» черга з вантажівок розтягнулася від кордону до селища Окопи, що за кілька кілометрів від переходу. У заторі перебували щонайменше кілька сотень фур, а очікування початку оформлення сягало щонайменше 33 годин.

Водночас автобуси перетинали кордон значно швидше — в середньому за одну годину.

Напружена ситуація зберігається й на інших переходах. У «Корчовій» водії вантажівок змушені чекати понад 38 годин. Найменший час очікування для фур зафіксували на пункті пропуску «Зосиня» — близько двох годин, пише «Європейська правда».

Черги торкнулися і легкових автомобілів. При виїзді з Польщі через «Корчову» очікування становить близько восьми годин, у «Будомежі» — приблизно п’ять годин, а в «Медиці» — близько трьох.

Підвищене навантаження фіксують і на пунктах пропуску Львівської області. Усі переходи працюють у посиленому режимі, а найбільш складна ситуація спостерігається у «Шегинях» та «Краківці».

За минулу добу в межах Львівщини державний кордон перетнули майже 67 тисяч осіб. При цьому кількість тих, хто в’їхав в Україну, перевищила кількість виїздів більш ніж на 3,5 тисячі.

Прикордонники радять планувати поїздки на ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік є меншим. Для автобусних перевезень продовжує діяти електронна система «єЧерга», яка дозволяє заздалегідь обирати час перетину кордону. Водночас у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» система слотування наразі не запроваджена, що створює додаткове навантаження.

Щоб пришвидшити оформлення, на пунктах пропуску Львівщини збільшили кількість прикордонних нарядів, відкрили додаткові робочі місця та підтримують постійну координацію з польською стороною.

Нагадаємо, після дозволу українцям віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, польські прикордонники фіксують значне зростання кількості молодих українців, які перетинають кордон із Польщею.