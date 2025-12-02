  • вівторок

Поромний комплекс «Орлівка» на Одещині відновив роботу після атаки РФ

Наслідки атаки пункту пропуску «Орлівка» 22 листопада на кордоні з Румунією. Фото: Державна митна служба УкраїниНаслідки атаки пункту пропуску «Орлівка» 22 листопада на кордоні з Румунією. Фото: Державна митна служба України

Поромний комплекс «Орлівка», що на Одещині, який зазнав російського удару, відновив роботу, але наразі працює у тестовому режимі.

Про це повідомили в оперативному штабі Ізмаїльської райдержадміністрації.

«На лінії забезпечує рух один пором із орієнтовною частотою відправлення раз на годину. Наразі переправа доступна для пішохідних переходів, легкового транспорту та вантажних авто (TIR)», — йдеться у повідомленні.

Водночас, у штабі додали, що пропуск автобусів тимчасово неможливий.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 листопада російські безпілотники вдарили по інфраструктурі пункту пропуску «Орлівка» на українсько-румунському кордоні.

