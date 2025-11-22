Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією: роботу тимчасово призупинили

Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» 22 листопада на кордоні з Румунією. Фото: Державна митна служба України

У ніч проти 22 листопада російські безпілотники вдарили по інфраструктурі пункту пропуску «Орлівка» на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Через наслідки атаки роботу міжнародного пункту пропуску тимчасово зупинили. Наразі фахівці проводять відновлювальні роботи та ліквідацію пошкоджень.

Росія атакувала пункт пропуску «Орлівка» 22 листопада на кордоні з Румунією. Фото: Державна митна служба України

Для перетину кордону пропонують скористуватися іншими найближчими пунктами перетину кордону.

Нагадаємо, минулої доби, 21 листопада, під час повітряної тривоги росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок нічної атаки у приватному секторі міста зафіксовали значні руйнування.