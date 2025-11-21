Вранці Одесу атакували безпілотниками: пошкоджені будинки, є постраждалий
- Даріна Мельничук
12:00, 21 листопада, 2025
Зранку 21 листопада під час повітряної тривоги росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його даними, у кількох локаціях в Одесі та області зафіксовано падіння уламків або влучання без детонації. Зокрема, у приватному житловому секторі — що призвело до пошкоджень дахів та фасадів будинків, на рівні 11-го поверху недобудованого житлового будинку та на території готелю.
Пізніше стало відомо, що постраждала щонайменше одна людина. Дані про постраждалих уточнюються.
В Одесі через атаку дронів пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі, а також є падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості.
Повітряна тривога триває вже понад чотири години, з 7:46 ранку, і весь цей час на місто продовжують нападати ударні безпілотники.
«До уваги мешканців Одеської області. Наразі в регіоні триває повітряна тривога. Ворог продовжує атакувати ударними безпілотниками. Наполегливо прошу всіх перебувати в безпечних місцях», — написав Олег Кіпер.
Начальник Одеської міської військової адміністрації додав, що внаслідок нічної атаки у приватному секторі міста зафіксовано значні руйнування:
пошкоджено 32 приватні житлові будинки,
з них 2 будинки зруйновано повністю,
вибито щонайменше 150 вікон,
пошкоджено 22 вхідних дверей,
пошкоджено 9 покрівель.
Нагадаємо, вночі 21 листопада війська РФ вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. Через атаку пошкоджені житловий будинок та підприємство в одному з районів міста.
