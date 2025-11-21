  • пʼятниця

Вранці Одесу атакували безпілотниками: пошкоджені будинки, є постраждалий

Зранку 21 листопада під час повітряної тривоги росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, у кількох локаціях в Одесі та області зафіксовано падіння уламків або влучання без детонації. Зокрема, у приватному житловому секторі — що призвело до пошкоджень дахів та фасадів будинків, на рівні 11-го поверху недобудованого житлового будинку та на території готелю.

Уламки дрона в Одещині. Фото:Уламки дрона в Одещині. Фото: Одеська ОВА
Уламки дрона в Одещині. Фото:Уламки дрона в Одещині. Фото: Одеська ОВА

Пізніше стало відомо, що постраждала щонайменше одна людина. Дані про постраждалих уточнюються.

В Одесі через атаку дронів пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі, а також є падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості.

Повітряна тривога триває вже понад чотири години, з 7:46 ранку, і весь цей час на місто продовжують нападати ударні безпілотники.

«До уваги мешканців Одеської області. Наразі в регіоні триває повітряна тривога. Ворог продовжує атакувати ударними безпілотниками. Наполегливо прошу всіх перебувати в безпечних місцях», — написав Олег Кіпер.

Начальник Одеської міської військової адміністрації додав, що внаслідок нічної атаки у приватному секторі міста зафіксовано значні руйнування:

  • пошкоджено 32 приватні житлові будинки,

  • з них 2 будинки зруйновано повністю,

  • вибито щонайменше 150 вікон,

  • пошкоджено 22 вхідних дверей,

  • пошкоджено 9 покрівель.

Наслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одещини 21 листопада. Фото: Одеська МВА

Нагадаємо, вночі 21 листопада війська РФ вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. Через атаку пошкоджені житловий будинок та підприємство в одному з районів міста.

